A ação dos assaltantes que aterrorizou moradores de Guarapuava, na região central do Paraná, no dia 18 de abril, quando bandidos agiram contra uma empresa de transporte de valores segue sendo motivo de investigação das autoridades policiais. Veículos, armas e objetos que podem ter sido utilizados na ação foram encontrados nesta quinta-feira (9), em uma residência em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Nenhuma pessoa foi presa na atividade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), moradores estranharam a movimentação de pessoas na casa, e entraram em contato com a PM. A casa foi monitorada por dois dias por investigadores, mas nenhuma movimentação foi identificada.

Dentro do terreno, foram encontrados um veículo blindado, uma moto, munição de fuzil e um caderno com anotações relacionadas ao caso. Em entrevista ao Meio Dia Paraná, da RPC, o comandante-geral da PM, coronel Hudson Teixeira, reforçou que somente com uma perícia é possível confirmar se a casa foi usada pela quadrilha.

Foto: Reprodução/RPC

“Foi localizado esse veículo blindado e algumas anotações que mostram a ligação com Guarapuava, com detalhes como queima de caminhão e gasto com combustível. Foi encontrada munição de fuzil, que está sendo periciada, e vai ser encaminhada para a Polícia Judiciária”, disse o coronel.

A polícia acredita que o local foi usado por dois meses. A investigação aponta que o dono do imóvel não tem ligação alguma com o crime. Até o momento, 12 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no ataque.

