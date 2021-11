A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras desta quinta-feira (25), para o cumprir 19 ordens judiciais contra integrantes de organização criminosa envolvida no tráfico de drogas. Os mandados estão sendo cumpridos em Curitiba, Pato Branco, Ponta Grossa e Toledo.

A missão dos policiais civis é cumprir 10 mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais sendo cumpridas simultaneamente nas quatro cidades do Estado.

O grupo criminoso fazia o transporte de grandes quantidades de drogas, da região Oeste para Curitiba, além de outras regiões e Estados, como o Rio de Janeiro. Durante as investigações, um total de mais de 1 tonelada de entorpecentes transportados pela organização foram apreendidos, em diferentes ações.

A PCPR identificou os criminosos e os detalhes da ação da organização criminosa após investigações de alta complexidade, iniciadas em julho deste ano.

