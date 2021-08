Moradores de um condomínio de alto padrão no bairro Ecoville, em Curitiba, estão assustados com a invasão de ladrões que ocorreu nessa terça-feira (10). Câmeras de segurança flagraram a entrada dos criminosos que ficaram no prédio por três horas. A Polícia Civil investiga o caso e até o momento, ninguém foi preso.

A invasão aconteceu por volta das 11h50. Os ladrões conseguiram ter acesso a todos os andares e quatro imóveis teriam sido arrombados e furtados. A estratégia utilizada foi entrar em apartamentos que não tinham ninguém no momento da ação.

Segundo relato de moradores que não quiserem se identificar, foram invadidos quatro apartamentos . “Levaram pertences pessoais de grande valor, dinheiro, e o mais importante: a paz e tranquilidade de todos o moradores”, disse um morador sem se identificar.

Em nota, a Polícia Civil confirmou a ação criminosa e que está procurando solucionar o caso. “A princípio, seria uma quadrilha. A Polícia Civil está investigando os casos e realizando diligências para esclarecer os fatos”, relatou.

