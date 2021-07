A Polícia Federal cumpre, nesta segunda-feira (05) cinco mandados de prisão e outros 22 de busca e apreensão contra integrantes de uma quadrilha suspeitos de aplicar golpes com a promessa de investimentos em criptomoedas. O valor desviado chega na casa de R$ 1,5 bilhão. A operação aconteceu em Curitiba e região metropolitana. Uma pessoa, líder do esquema, que dizia ser o “Rei do Bitcoin” acabou preso, junto com a esposa, uma mulher indicada como amante do líder, um outro homem e mais uma pessoa que supostamente ajudava no esquema. A Polícia Federal apreendeu diversos carros de luxo mansões que foram também alvos dos mandados.

Três corretoras de criptomoedas que atuam na região de Curitiba são alvos da Polícia Federal. Elas atuaram por dois anos na legalidade, mas, em 2019, os saques dos investidores foram bloqueados supostamente por causa de um ataque cibernético, o que não foi confirmado pela polícia, que chegou a ser avisada na época.

Segundo a Polícia Federal, há indícios da prática de pirâmide financeira. Foram apreendidos grandes valores em dinheiro, carros de luxo em casas de luxo, que seriam dos organizadores do esquema e participantes.

Os envolvidos responderão pelos crimes de lavagem financeira, organização criminosa e crime contra o sistema financeiro.