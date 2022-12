Um levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná (Sesp), realizado de janeiro a outubro deste ano, apontou quais são os bairros de Curitiba com mais furtos e roubos em 2022. A lista conta com os dez principais bairros onde foi registrado o maior número dessas ocorrências. O Centro da capital ficou em primeiro lugar, tanto no número de roubo quanto no número de furtos; Veja as duas listas abaixo.

Segundo o balanço da Sesp, no período entre janeiro e outubro de 2022, Curitiba teve 43.548 furtos e 7.798 roubos. As informações levam em conta os boletins de ocorrência (B.O.) registrados no sistema da Polícia Militar (PM). A PM informou que atua de forma preventiva e ostensiva para combater a criminalidade na capital.

Ainda conforme os números, houve um crescimento de 29% em relação aos furtos no ano passado, considerando o período de janeiro a outubro de 2021. Nesse tempo, Curitiba registrou 33.741 ocorrências do tipo.

Em relação aos roubos, houve uma pequena diminuição de 1.94%. Fora cerca de 7.952 roubos a menos, considerando o mesmo período analisado em 2021.

10 bairros com mais furtos em Curitiba

Bairro Furtos Centro 5554 Boqueirão 1950 Água Verde 1860 Cajuru 1728 Sítio Cercado 1502 Portão 1462 Pinheirinho 1.324 Rebouças 1.274 Hauer 1.166 Batel 1.037

Combate à criminalidade

Em nota oficial enviada do portal G1 Paraná, a PM informou que “atua nos 75 bairros de Curitiba com ações preventivas, ostensivas e repressivas para coibir a criminalidade na capital paranaense”.

A PM também explicou o índice registrado no Centro da capital. Segundo a nota, “a região acaba registrando os maiores índices por se tratar de um local com maior circulação de pessoas e de comércios, aumentando a oportunidade de cometimento de crimes”. Ao G1, a PM disse que “realiza operações de saturação que visam o aumento do policiamento de acordo com a análise criminal, justamente, para levar mais segurança para quem passa pela região”.

10 bairros com mais roubos em Curitiba

Bairro Roubo Centro 1179 Sítio Cercado 518 Boqueirão 288 Pinheirinho 281 Portão 276 Água Verde 230 Cajuru 209 Rebouças 198 Uberaba 195 Tatuquara 187

