Faltando pouco mais de um mês para o Natal, basta passear pelas cidades para observar a presença cada vez mais frequente dos enfeites natalinos, especialmente no comércio e em locais públicos, como parques e praças. Mas muita gente ainda tem dúvida se existe uma data específica para a montagem das árvores de Natal.

Pela tradição cristã, a árvore de Natal deve ser montada sempre no primeiro domingo do Advento, período que compreende as quatro semanas anteriores ao Natal e representa a preparação para o nascimento de Jesus Cristo. Sendo assim, agora em 2022, a árvore deve ser montada no dia 27 de novembro. No entanto, muita gente já preparou sua decoração natalina, seguindo tradições diferentes ou não.

Isso porque algumas pessoas acreditam que a partir da passagem do Dia de Finados, em 2 de novembro, já é tempo de providenciar a decoração natalina, preparando os ambientes para as tradicionais reuniões familiares do final de ano. Mas são comuns também as famílias que se empolgam com as expectativas das crianças e antecipam a montagem para agradar os pequenos.

É o que costuma acontecer na casa da médica anestesiologista Daniela de Andrade Milano, que costuma montar o pinheirinho natalino já no começo de novembro, por influência da pequena Antonella, hoje com 13 anos. “Meu marido Jerônimo até queria seguir essa tradição de montar a árvore no primeiro domingo do Advento, mas a gente acabava montando mais cedo para agradar a Antonella. E de uns anos pra cá ela mesma é que quer montar a árvore o mais cedo possível. Esse ano vamos montar mais perto do fim de novembro porque temos algumas viagens marcadas por esses dias e não vai dar tempo de montar mais cedo”, conta.

Foto: Daniela Milano (ao centro)/Arquivo pessoal

Com viagem marcada para um congresso médico em Nova Iorque, nos Estados Unidos, ela lembra da última experiência na cidade norte-americana, conhecida pela decoração natalina, nesta mesma época do ano. “Passar por Nova Iorque no Natal é a coisa mais bacana do mundo. Por isso levamos a Antonella para aproveitar o clima natalino que toma conta da cidade”, complementa.

Tradição familiar

Já a empresária Paula Cristina Mafra Magalhães Monteiro costuma seguir à risca a tradição da montagem da árvore no primeiro domingo de Advento, que aprendeu com a avó. Além de respeitar a data, ela mantém viva outra tradição familiar nesta época do ano.

“A minha família celebra os quatro domingos do Advento desde que a minha avó adotou esta tradição. Ela passou isso para os três filhos e depois também para os netos. Agora eu já estou passando para as minhas filhas Mariana e Helena. A cada domingo nos reunimos na casa de alguém da família e acendemos uma vela da guirlanda do Advento, até completar as quatro velas, e fazemos orações ao redor da guirlanda, normalmente antes da refeição”, conta Paula, relembrando de outro símbolo católico tradicional.

Foto: Paula Monteiro/Arquivo Pessoal

A Coroa do Advento é uma tradição de muito simbolismo para os católicos. Feita com ramos verdes em formato de uma guirlanda redonda, ela conta com quatro velas de cores diferentes, que devem ser acesas sequencialmente, uma em cada domingo do Advento.

A primeira a ser acesa é a vela verde, que simboliza a esperança trazida pelos profetas que anunciam a vinda do Messias. A segunda é a vela vermelha, representando o amor de Deus e a anunciação feita por João Batista. A terceira vela, de cor roxa, representa a alegria pela chegada do Senhor que se aproxima. E a última vela, a branca, simboliza a pureza e a luz que vem da Virgem Maria, na chegada de Jesus.

Paula conta que ao longo dos anos, essa tradição de seguir o calendário do Advento se combinou com outra tradição natalina da família. “Nossa família costuma fazer uma calda de frutas cristalizadas que leva umas 12 horas pra ficar pronta pra servir com panetone ou sorvete na noite de Natal. Mas agora a gente faz esse doce também para o primeiro domingo de Advento”, explica.