A avaliação da qualidade do serviço prestado pela Sanepar vai passar a ter impacto no preço da água. O chamado “Fator Q” é um dos temas a serem abordados na consulta pública da segunda fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica da companhia, que abre no dia 1º de julho.

A intenção é que a população aproveite o espaço para contribuir tanto com a elaboração da metodologia de mensuração da qualidade dos serviços, quanto da composição da tarifa da Sanepar. A consulta vai até 30 de julho.

Como medir e utilizar essa fórmula na elaboração da conta de água não é o único tema que será incluído na pauta. Três outros temas serão observados nesta rodada de discussão pública: perdas de água, que visa mecanismos que evitem vazamentos na distribuição da água; matriz de risco, que se refere à definição prévia de situações que podem levar a situações de reequilíbrio tarifário, tais como catástrofes ou novos investimentos impostos pelo poder público; e o Fator X, um cálculo de produtividade que embasará o acesso da companhia a benefícios dela decorrentes.

Divisão em quatro consultas

Além desta segunda rodada, haverá mais duas consultas públicas distintas, cita Christian Luiz da Silva, chefe da Coordenadoria de Energia e Saneamento da Agepar. “Quando trazemos todos os temas de uma vez, os cidadãos se concentram apenas em algumas questões, como a estrutura tarifária, que será abordada na terceira consulta. Por isso a consulta é feita em blocos. No fim, a tarifa consolida tudo após uma audiência pública final”, explica.

Como participar

Para participar da consulta pública, os cidadãos devem acessar este link. Qualquer pessoa, independentemente da formação acadêmica ou exercício profissional, pode contribuir. Não são analisadas contribuições anônimas e não haverá respostas individualizadas.

Realizada a cada quatro anos, a Revisão Tarifária Periódica traz definições importantes sobre a cobrança nos próximos anos para prestação dos serviços de saneamento. Na primeira fase da 2ª RTP, realizada no ano passado, foi feita uma atualização dos valores que vinham da 1ª Revisão Tarifária, de 2017. Já a segunda fase deve ser concluída até maio de 2023.

