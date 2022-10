Se você está aguardando o sol em Curitiba, melhor ficar na espera mesmo. Os próximos dias não vão ser de muito sol e, quando ele surgir entre as nuvens, vai ser de maneira tímida. Se depender da previsão do tempo para Curitiba, o sol deve aparecer reinando no céu em apenas um dos próximos 15 dias: Sábado!

De acordo com o Simepar, esta terça-feira (04), a nebulosidade vai dominar o Paraná, e no geral, espera-se chuva fraca bem ocasional entre a região central e o leste do Estado. No noroeste e no oeste paranaense o sol predomina, por isso as temperaturas ficam mais elevadas à tarde. No litoral, Curitiba e Região Metropolitana, o céu fica encoberto e com pouca variação das temperaturas.

Na capital, a previsão é de dia nublado em grande parte do período, com chances do sol aparecer e já se esconder nas nuvens. Aliás, essa é a tendência da semana. A máxima não deve passar dos 18°graus.

Já no litoral, a chuva vai aparecer nesta terça. Em Guaratuba, segundo o Simepar, a chuva chega no fim da manhã, mas logo o tempo fica nublado. A máxima deve bater em 18°graus.

No interior, o sol vai chegar com mais força. Em Londrina, na região norte do Paraná, o tempo vai estar aberto e a máxima pode chegar a 26°graus.

Sábado de sol?

É isso mesmo. Segundo a previsão do tempo para Curitiba apenas no sábado o céu ficará limpo na capital. este dia será marcado pela grande amplitude térmica, com mínima de 8ºC e máxima de 24ºC.