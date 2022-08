Chuva e mais chuva. Após um junho e julho seco, o mês de agosto tem apresentado um tempo bastante fechado. E para quem já com saudade do sol, a notícia é boa. O céu azul deve voltar nesta quinta-feira (11), segundo o Simepar. Nesta quarta-feira Curitiba está com alerta de temporal e um alerta da Defesa Civil por causa da grande quantidade de chuva.

De acordo com o principal instituto de meteorologia do Paraná, a chuva se afasta ao longo e se desloca para o mar e em direção a São Paulo. Algumas chuvas e ventos ainda ocorrem no início do dia, principalmente entre a Região Metropolitana de Curitiba e litoral.

Quanto a temperatura, o dia começa com frio de mínima de 7°graus; ao logo do dia e sem chuva, a máxima não passa de 15°graus.

Ciclone Extratropical

Essa chuvarada e ventos deve-se a um ciclone extratropical, que se formou na costa brasileira, e provocou quedas na temperatura, chuvas fortes e rajadas de ventos de até 100 km/h. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um alerta vermelho para a Região Metropolitana de Curitiba e litoral, indica que existe a chance de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia.

Caso isso ocorra, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário podem acontecer.