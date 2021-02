A falta de chuvas significativas em Curitiba e região deve se manter nesta quarta-feira (10). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a massa de ar seco segue atuando na capital. As temperaturas também ficam parecidas com as registradas nos últimos dias, assim como o céu com mais nuvens por causa dos ventos que chegam do oceano em direção ao continente. No Litoral o dia deve ser um pouco mais úmido.

Em Curitiba, nesta quarta, a meteorologia aponta uma variação térmica entre 15º C e 27º C. Por causa da presença de nuvens, é possível que chuviscos bem isolados ocorram ao longo do dia, mas nada significativos. A pouca chuva, aliás, preocupa a Sanepar, que já começa a registrar tendência de queda nos níveis dos reservatórios do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC), que amanheceram na terça-feira (9) com 48,53%.

Mesmo com a previsão de uma virada no tempo em Curitiba, a partir de quinta-feira (11), quando as chuvas devem aparecer e se arrastar até o início do fim de semana, o volume das precipitações ainda não deve ser suficiente para amenizar a seca.

Litoral

Nas praias do Paraná também não há tendência de mudança nas condições do tempo nesta quarta-feira. Os ventos do oceano seguem trazendo umidade e deixam o dia abafado nas praias, por causa da atuação conjunta com a massa de ar seco. Por lá, o choque de temperatura pode ocasionar chuvas um pouco mais longas e com mais volume do que na capital.

Já as temperaturas seguem a tendência dos dias anteriores. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem marcar 29º C de Máxima, com Mínima em torno de 19º C.