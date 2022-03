Faltou um número para oito apostas de Curitiba e região metropolitana levarem o prêmio da última Mega Sena acumulada. O sorteio das seis dezenas no sábado (19) valia cerca de R$ 190 milhões. Os números sorteados foram 02, 07, 24, 43, 52 e 56. Duas apostas simples vão dividir o prêmio principal, uma de Uberlândia (MG) e outra de Mongaguá (SP). Já as apostas da região de Curitiba foram cinco na capital, duas em São José dos Pinhais e uma em Pinhais. A informação é da Caixa Econômica Feferal.

Segundo a Loterias da Caixa, responsável pelo sorteio, em Curitiba foram cinco apostas simples (uma com 8 números) e um bolão de 14 apostadores que acertaram os cinco números da quina da Mega. Quatro apostas simples vão levar R$35.454,28 cada uma, já a de oito números leva R$106.362,84. O valor do bolão é de R$141.817,06.

Em Pinhais, o bilhete foi de uma aposta simples de seis dezenas. O prêmio, nesse caso, também é de R$35.454,28. Mesma coisa para as duas apostas feitas em São José dos Pinhais. As duas foram simples, e levam R$35.454,28 cada uma.

Loterias pé quente

Em Curitiba, uma aposta foi feita pelo Internet Banking da Caixa. Já as casas lotéricas pé quente foram Bolão da Sorte, Loterias Água Verde, Loterias Anchieta, Loterias Sol Nascente.

Em Pinhais, foi a Flórida Loterias. Em São José dos Pinhais, as duas apostas foram feitas na Loteria Canoinhas. Será que os apostadores se cruzaram? Com duas “cajadadas” na mesma loteria, tudo é possível!

Fez 5 pontos? O que fazer agora?

A primeira precaução que o apostador tomar deve ocorrer já no momento da aposta. Assim que o bilhete for emitido na lotérica, há um campo na parte de trás que deve ser preenchido com nome, CPF, endereço e assinatura do apostador. Esses dados são a garantia de quem de fato é proprietário da aposta. “Se o vencedor perder o bilhete e essas informações não constarem no verso, qualquer pessoa pode retirar o prêmio”, alerta o gerente regional da Caixa, André Bau.

Fique atento ao prazo para buscar o prêmio

O apostador tem 90 dias a partir da homologação da aposta para reivindicar o prêmio. Depois desse prazo, mesmo que ele vá à lotérica ou à Caixa com o bilhete com os números sorteados, não receberá o dinheiro. O valor do prêmio não reivindicado pelo apostador vai automaticamente para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) no 91º dia a partir da homologação da aposta.