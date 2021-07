Um novo edital lançado pela Prefeitura de Curitiba nesta quinta-feira (29) promete asfalto para 86 ruas de oito regionais da cidade. Serão ao todo 28 km de vias que servem 14 bairros de Curitiba. As obras devem começar ainda este ano.

As obras fazem parte do programa Asfalto no Saibro, que tem como objetivo dar pavimento para as ruas de chão batido, promovendo a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram na região.

LEIA TAMBÉM:

>> Motoristas do Paraná prestes a perder CNH por pontos escapam de punição após nova lei

>> Curitiba põe fim ao toque de recolher e restrições de horários

O lançamento desta nova etapa aconteceu na quinta-feira (28), coma presença do prefeito Rafael Greca. Ele realizou vistoria de obras no encontro das ruas Zires Ferreira Ribas com a Anna Jarvis, na Vila Pantanal, no Alto Boqueirão.

Infraestrutura completa

Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, será feita a implantação de pavimento asfáltico e de toda infraestrutura de drenagem, com galerias de águas pluviais, bocas de lobo e meio-fio.



Os bairros beneficiados na sexta etapa do programa Asfalto no Saibro são Tatuquara, Campo do Santana, Caximba, Umbará, Alto Boqueirão, Uberaba, Butiatuvinha, Pinheirinho, Santa Felicidade, Abranches, Cachoeira, Santa Cândida, São Miguel e Campo Comprido.

Curitiba em poeira e lama

“Nós estamos lançando edital de mais 28 km do nosso programa Ruas Sem Poeira – Asfalto no Saibro. A meta é acabar com o problema da lama nas ruas de Curitiba”, disse Greca, acompanhado pelo secretário de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, e pelo administrador regional Ricardo Dias.

“São mais 94 trechos de obras, com R$ 52 milhões de investimentos em oito regionais de Curitiba. Com isso nós vamos cumprindo a promessa de dar para a Curitiba toda a malha viária pavimentada”, complementou o prefeito.

População atendida

O secretário de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, avaliou que o avanço do programa Asfalto no Saibro demonstra o interesse da Prefeitura em atender a população e levar urbanização para todos os bairros da cidade.

“Os pedidos de asfalto são frequentes na Central 156 e no Fala Curitiba. O programa Asfalto no Saibro é uma resposta a estes pedidos e demonstra a disponibilidade da Prefeitura em atendê-los”, comentou.

Ruas da sexta etapa do programa Asfalto no Saibro

Regional Tatuquara

Rua Irene Rosseto (226 m) entre as ruas Maria Caetana Correa e Ioli Cardoso Rodrigues – Campo do Santana

Rua Maria Caetana Correa (37,5 m) entre as ruas Angélico Tosin e Irene Rosseto – Campo do Santana

Rua Pia Lazzari Bertoldi (293,5 m) entre as ruas Belmira Carvalho Bertoldi e Iracema Gonçalves Carvalho – Campo do Santana

Rua Aguinardo Augustinho (127,5 m) entre as ruas Francisca Veiga do Amaral e Estefano Fialla – Campo do Santana

Rua Albino Novakowski (203,5 m) entre as ruas Prof. Manoel de Oliveira Franco Sobrinho e Estefano Fialla – Campo do Santana

Rua Domingos Bueno do Amaral (276,5 m) entre as ruas Prof. Manoel de O. Franco Sobrinho e Estefano Fialla – Campo do Santana

Rua Estefano Fialla (196 m) entre as ruas Domingos Bueno do Amaral e Gilmar Nicco – Campo do Santana

Rua Francisca Veiga do Amaral (268 m) entre as ruas Domingos Bueno do Amaral e Francisco de Assis Lauriano Leme – Campo do Santana

Ruas Francisco de Assis Lauriano Leme (128,5 m) entre as ruas Francisca Veiga do Amaral e Estefano Fialla – Campo do Santana

Rua Gilmar Nicco (166 m) entre as ruas Prof. Manoel de Oliveira Franco Sobrinho e Estefano Fialla – Campo do Santana

Rua Jarbas Veiga do Amaral (227 m) entre as ruas Prof. Manoel de O. Franco Sobrinho e Estefano Fialla – Campo do Santana

Rua Joram Leprevost (142,5 m) entre as ruas Francisca Veiga do Amaral e Estefano Fialla – Campo do Santana

R. Lido Dall Agnol (84,50 m) entre as ruas Domingos Bueno do Amaral e Jarbas Veiga do Amaral – Campo do Santana

Maria Luzardi Bertoldi (565,5 m) entre as ruas Lydia Girardi Bertholdi e Alda Bassetti Bertholdi – Campo do Santana

Rua Aretuza Machado de Andrade (2.021 m) entre as ruas General Luiz Carlos Pereira Tourinho e Cecília Vigo Bruzamolin – Campo do Santana

Rua João Prussak (311,5 m) entre as ruas Lidya Girardi Bertholdi e Antônio Gubert – Campo do Santana

Ruas Vereadora Laís Peretti e Temístocles C. dos Anjos (360 m) entre as ruas Des. Ernani Almeida de Abreu e Hamilcar Pizzatto – Tatuquara

Rua Deputado Vidal Vanhoni (130 m) entre as rua Pedro Prosdócimo até o asfalto existente – Tatuquara

Travessa das Araucárias (70 m) entre as ruas Deputado Vidal Vanhoni e Heron Wanderley – Tatuquara

Ruas Adolpho Bertoldi (301 m) entre as ruas Aretuza Machado de Andrade e Maria Luzardi Bertoldi – Campo do Santana

Rua Oswaldo Faria Affonso da Costa (526 m) entre a Travessa Rissieri Ultramari e Rua Fanny Bertoldi – Campo do Santana

Rua Rogério Zara do Amaral (2 pistas – 997 m) entre a rua Aretuza Machado de Andrade até o final de rua – Campo do Santana

Rua Davenir Marques Viana (257 m) entre as ruas Aretuza Machado de Andrade e Fanny Bertoldi – Campo do Santana

Rua Fanny Bertoldi (239 m) entre as ruas Davenir Marques Viana e Maria Luzardi Bertoldi – Campo do Santana

Rua Minero Bittencourt (347,5 m) entre as ruas Ismael de Almeida e Fanny Bertoldi – Campo do Santana

Rua Rissieri Ultramari (35 m) entre a Travessa Aretuza Machado de Andrade e Rua Maria Luzardi Bertoldi – Campo do Santana

Estrada Delegado Bruno de Almeida (300 m) – Caximba

Rua Marcos Bertoldi (26 m) entre as ruas Maria Luzardi Bertoldi e Maria Luzardi Bertoldi – Campo do Santana

Rua Marcos Bertoldi (235 m) entre as ruas Maria Luzardi Bertoldi e Aretuza M. de Andrade – Campo do Santana

Rua Antônio Bertoldi (172 m) entre as ruas Joana Roncaglio Bertoldi e Maria Luzardi Bertoldi – Campo do Santana

Rua Antônio Gubert (94 m) entre as ruas Aretuza Machado de Andrade e Maria Luzardi Bertoldi – Campo do Santana

Rua Antônio Kormann (138 m) entre as ruas Aretuza Machado de Andrade e Maria Luzardi Bertoldi – Campo do Santana

Rua Aurélio Ultramari (146m) entre as ruas Aretuza Machado de Andrade e Maria Luzardi Bertoldi – Campo do Santana

Rua Estanislau Muchau (97 m) entre as ruas Maria Luzardi Bertoldi e Vinícios José Bório Júnior – Campo do Santana

Joana Roncaglio Bertoldi (2 pistas – 666 m) entre as ruas Aretuza Machado de Andrade e Maria Luzardi Bertoldi – Campo do Santana

Rua Leni Barros Teixeira (129,5 m) entre as ruas Aretuza Machado de Andrade e Maria Luzardi Bertoldi – Campo do Santana

Rua Maria Ortolani Gubert (154,5 m) entre as ruas Aretuza Machado de Andrade e Maria Luzardi Bertoldi – Campo do Santana

Rua Nilce Nunes da Silva (81,5 m) entre as ruas Tem. Cel. Dosdette de Jaime Fabricio e Joana Roncaglio Bertoldi – Campo do Santana

Rua Rinaldo Fabricio (212 m) entre as ruas Lidya Girardi Bertholdi e Joana Roncaglio Bertoldi – Campo do Santana

Rua Silfredo Piatikosky (47 m) entre as ruas Marcos Bertoldi e Joana Roncaglio Bertoldi – Campo do Santana

Rua Ten. Cel. Dosdette de Jaime Fabricio (125,5 m) entre as ruas Joana Roncaglio Bertoldi e Maria Luzardi Bertoldi – Campo do Santana

Rua Sylvio Paulo Kruguer (603 m) entre a Estrada Delegado Bruno de Almeida até o final de rua – Caximba

Regional Bairro Novo

Rua Pedro Pilato (532 m) entre as ruas Colomba Merlin e Nicola Pellanda – Umbará

Regional Boqueirão

Rua Ivaí (252 m) entre a Rua Iporã e o Córrego Alto Boqueirão – Alto Boqueirão

Rua Iporã (256,5 m) entre as ruas Itapejara do Oeste e Itaúna do Sul – Alto Boqueirão

Rua Mário Colombo (234 m) entre as ruas Arthur Manoel Iwersen e Angelina Legat Pasini – Alto Boqueirão

Regional Cajuru

Rua Lodair Culpi (96,5 m) entre as ruas Rodolfo Bernardelli e Joel Pedrini – Uberaba

Rua Darcy Ferreira de Andrade (104,5 m) a partir da Rua Prof. Francisco Mendes até o final da rua – Uberaba

Rua José Zapp (103 m) entre as ruas Prof. Francisco Mendes e Luís Gallier – Uberaba

Rua Fernando Antônio Albertti (181 m) a partir da Rua Helena Carcereri Piekarski até o final a rua – Uberaba

Rua Lima Caja-Manga (66 m) – Até o final da rua – Uberaba

Rua Hélio Sagatini (67,5 m) entre as ruas Olindo Caetani e Julieta Abrao Sado – Uberaba

Rua Jaboticabas (163 m) entre as ruas Capitão Leônidas Marques e Jacas – Uberaba

Marginal Canal Belém (262 m) entre as ruas Arlindo Natal e Antônio Simões Cardoso – Uberaba

Américo Firmino de Toledo (87 m) entre as ruas Antônio Simões Cardoso e Velcy Bolivar Grando – Uberaba

Regional Santa Felicidade

Rua Ângelo Pianaro (580,5 m) entre o antipó existente e a divisa do município – Butiatuvinha

Rua Prof. Carlos Ordonez Gamb•s (119 m) a partir da Rua Daniel Cesário Pereira até o final da rua – Santa Felicidade

Rua Papa Pio VIII (468,5 m) entre as ruas Justo Manfron e Papa Adriano IV – Santa Felicidade

Rua Dante Bertoni (113,5) a partir da Rua Benjamin Mion até final de rua – Santa Felicidade

Rua Desembargador Edison Nobre de Lacerda (335 m) a partir da Rua Deputado Carlos Renê Egg até final de rua – Santa Felicidade

Rua Octavio Primo Stocchero (253 m) a partir da rua João Budel até o final de rua – Santa Felicidade

Rua José Perussi (58 m) a partir do asfalto existente até o final de rua – Santa Felicidade

Rua Walter de Mari (313 m) entre as ruas Prof. Iolanda Romeu e João Budel – Santa Felicidade

Rua José Baggio (145 m) a partir da Rua Eduardo Sprada até o final da rua – Campo Comprido

Rua Natálio Scussiato (376 m) a partir do pavimento existente até o nº 783 – Campo Comprido

Rua Luiz Augusto Marckmann Grocoske (549 m) a partir da Rua Soldado Giovani Dal Negro até antipó existente – Campo Comprido

Rua Cláudio da Luz Reis (39 m) entre as ruas Nicolau Latchoc e Rio do Sul – Campo Comprido

Rua Casemiro Bagge (47 m) a partir da Rua Luiz Bagé até o final da rua – Campo Comprido

Regional Pinheirinho

Rua Wilson Stadler (Trecho 1 – 185m) entre o pavimento existente e a Rua Reinaldo Stoco – Pinheirinho

Rua Manoel Mendes (102 m) entre as ruas Brig. Eduardo Gomes e Adão Ordakowski – Pinheirinho

Rua Albo Brunetti (358 m) entre as ruas Baldur Magnus Grubba e Alfredo Ott – Novo Mundo

Regional Boa Vista

Rua Victor Kotovis (228 m) a partir da Rua Roberto Bohnestengel até o final da rua – Abranches

Rua Ovídio Garcez (937 m) a partir da Rua Anita Garibaldi até o final de rua – Cachoeira

Rua Júlia Domingos Bortolotto (200 m) a partir da Rua José Bajerski até o final da rua – Cachoeira

Rua Wallace Landall (206 m) a partir da Rua Paulo Kulik até o final de rua – Santa Cândida

Rua Helena Valesco Manika (218,5 m) a partir da Rua Padre Paulo Caneles até o final da rua – Santa Cândida

Rua José Bajerski (585 m) entre a Rua Paulino Vernes e Rodovia dos Minérios – Abranches

Rua Alayde M. da Cruz (46 m) a partir da Rua Joaquim Marques dos Santos até o final de rua – Santa Cândida

Rua Serapião da Cruz (51,5 m) a partir da Rua Joaquim Marques dos Santos até o final de rua – Santa Cândida

Rua Valquíria Cavalcante da Silva (174 m) entre as ruas Walace Landal e Paulo Kulik – Santa Cândida

Rua Walace Landal (93,5 m) a partir do número 300 da Rua Walace Landal n 300 até a Rua Paulo Kulik – Santa Cândida

Regional CIC

Rua Ulisses Aurélio Visinoni (950 m) a partir da Júlio Garmater +1.000 m – Augusta

Rua dos Palmenses (1.519 m) a partir da Rua Ulisses Aurélio Visinoni +1.700 m – São Miguel

Rua dos Palmenses (518 m) entre a Rua Águas do Passaúna e a Represa Passaúna – São Miguel

Rua Pedro Rodrigues (159 m) a partir da Rua Dos Palmenses + 140M m – São Miguel

Rua Carlos Eduardo Martins Mercer (328 m) a partir da Rua Águas do Passaúna até o final da rua – São Miguel

Rua Maria Sena da Mota (347 m) a partir da Rua Águas do Passaúna até o final a rua – São Miguel

Estrada da Colônia Augusta (1.207 m) – Augusta