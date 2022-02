A nova loja da rede catarinense Havan deve ser inaugurada nas próximas semanas no bairro Santa Cândida, em Curitiba, em substituição à filial que fica localizada no Boa Vista. As obras estão na fase final de execução e a inauguração está prevista para o início de março. Serão gerados pelo menos 160 empregos diretos.

A nova loja está sendo erguida no bairro Santa Cândida, bem em frente ao Terminal de ônibus da região. Distante cerca de 1 km dali está a loja do Boa Vista, localizada ao lado da Rua da Cidadania. A nova loja vai substituir a anterior, que foi construída em um terreno alugado e não houve acordo para renovação de contrato.

Serão quase 15 mil metros de área de loja, com dois espaços para sublocação e 700 vagas para automóveis. A Grande Curitiba possui 11 lojas da rede catarinense.