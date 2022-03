Por pouco! Quatro apostadores de Curitiba quase acertaram as seis dezenas no concurso 2462 da Mega-Sena, que teve o sorteio realizado no sábado (12). As apostas foram simples e tiveram cinco acertos cada. Nenhum apostador acertou as seis dezenas e o próximo concurso, de número 2463, marcado para quarta (16) está com prêmio estimado em R$ 165 milhões.

Com a quina da Mega-Sena, as quatro apostas de Curitiba vão render para cada um dos apostadores o prêmio de R$ 39.145,65. A delas primeira foi feita na Da Vinci Loterias, localizada no Shopping Palladium, no bairro Portão. Aliás, na quarta-feira passada (09), um bolão da mesma lotérica acertou cinco dezenas.

A segunda aposta com a quina foi na Sol Nascente, na Avenida Cândido de Abreu e uma outra, na Pinheirão Loterias que fica na Rua Estados Unidos, no bairro Bacacheri. A última aposta que acertou a quina na capital paranaense foi realizada pela internet.

Sortudos do Paraná

Contando com as apostas de Curitiba, foram 21 quinas no Paraná neste sorteio da Mega-Sena. Duas em Cascavel e Maringá, duas em Quatro Barras e uma em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Além disso, houve mais uma quina em Astorga, Bandeirantes, Ângulo, Cianorte, Cidade Gaúcha, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ponta Grossa, Toledo e Umuarama