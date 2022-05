Já pensou ficar a um número de ganhar um prêmio milionário na Mega Sena? Isso aconteceu com quatro apostas de Curitiba, no sorteio desta quarta-feira (25), da Mega Sena 2484. Dos quatro apostadores, três eram apostas simples e outra era de um bolão com seis cotas. Mesmo assim, cada uma delas vai faturar R$ 45 mil por terem acertado cinco números da Mega Sena. O prêmio para quem acertasse os seis números era R$ 65 milhões.

As apostas que faturaram a quina da Mega Sena são as seguintes: Loterias Canadá, no Boa Vista, Loterias Capital (que tem três lojas em Curitiba), e outra aposta foi por meio eletrônico. O bolão com seis cotas foi realizado na Rede da Sorte Loterias, no Shopping Mueller. Os números sorteados na Mega Sena 2484 foram: 11, 14, 36, 41, 54 e 59.

Mega-Sena 2485 tem bolada!

Como ninguém acertou os seis números da Mega-Sena, o sorteio para sábado saltou para R$ 100 milhões. Você pode acompanhar o resultado da Mega Sena 2485 aqui na Tribuna, no sábado a partir das 20h.

Para jogar na Mega Sena é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

