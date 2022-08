Quatro homens morreram em um confronto com policiais militares na noite de segunda-feira (1º), no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. Segundo a Polícia Militar (PM), o grupo fazia parte de uma quadrilha de traficantes da região.

De acordo com a PM, uma denúncia informou que homens armados estavam em um imóvel do bairro. Quando a viatura chegou ao lugar indicado, os homens sacaram as armas e o confronto teve início. Os quatro rapazes que não tiveram os nomes divulgados foram baleados e morreram ainda no local. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas os suspeitos já estavam mortos.

Na residência, foram apreendidas drogas e armas de fogo. A polícia acredita que o grupo faça parte de uma quadrilha de traficantes da região.