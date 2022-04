Mais quatro radares passam a fiscalizar o trânsito de Curitiba a partir desta quinta-feira (07). Segundo a prefeitura, os aparelhos têm velocidades máximas diferentes: três são de 50 km por hora e outro a 70 km/h. Os equipamentos fiscalizam limite de velocidade, conversão proibida, avanço de sinal e parada sobre a faixa de pedestres.

Os radares que limitam a velocidade em 50 km/h estão localizados na Rua Augusto Zibarth, esquina com a Avenida Comendador Franco no bairro Uberaba; na Rua General Mário Tourinho (nos dois sentidos), próximo da Trincheira no Seminário; e na Avenida Presidente Kennedy, no cruzamento com a Rua Santa Catarina, no Água Verde.

Já o radar com velocidade máxima de 70 km/h, está localizado na Avenida Comendador Franco com esquina com a Rua Augusto Zibarth, no Uberaba.

Radares inteligentes

O novo sistema de fiscalização do trânsito por radares em Curitiba, que está sendo implantado em substituição de equipamentos de 22 anos atrás, tem funcionalidades que vão gerar multa instantânea para infrações que, antes, costumavam passar impunes.

Exemplo disso é a conversão obrigatória. Até recentemente, a não ser que fosse flagrado por algum agente de trânsito, o motorista que cometesse essa ação passava impune.

Os novos radares também vão registrar veículos usando de forma irregular as faixas exclusivas para ônibus e caminhoneiros que não rodarem pelo lado direito das pistas, ou que desobedecerem aos limites de horários e cargas no perímetro urbano, como os caminhões de grande porte na Linha Verde, por exemplo.

Além disso, segue a fiscalização eletrônica o limite de velocidade, a parada sobre a faixa de pedestre, o avanço do sinal vermelho, a conversão e o retorno proibidos.