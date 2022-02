No Xadrez!

Quatro pessoas envolvidas no roubo a uma joalheria Bigben, dentro do Park Shopping Boulevard, no bairro Xaxim, em Curitiba, foram presos pela Polícia Civil. O assalto ocorreu na última terça-feira (22), quando os marginais invadiram o estabelecimento para cometer o roubo na loja de joias.

Ninguém saiu ferido e não foram informados os valores dos itens levados pelos assaltantes.

Mais detalhes serão repassados ainda nesta quinta-feira pela Polícia Civil.