Quatro pessoas foram condenadas nesta terça-feira (27) pela morte do professor Ronaldo Pescador, de 40 anos, morto no dia 30 de novembro de 2019. Os réus foram condenados pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. As penas foram fixadas foram de 26 anos para dois réus e 22 e 18 anos para os demais.

De acordo com a denúncia, os réus teriam agredido a vítima com socos e chutes e também utilizaram um martelo, uma faca e um cinto nas agressões. Segundo as investigações, foi utilizado meio cruel, já que os réus, enquanto golpeavam o professor e o estrangulavam com um cinto, o asfixiaram com uma peça de roupa íntima.

Os denunciados ainda tentaram ocultar o cadáver, enrolando-o em vários tecidos e colocando-o dentro de um veículo, que foi localizado um dia depois da morte da vítima, no bairro Alto Boqueirão.

Posteriormente, os réus tentaram induzir a erro a perícia criminal, retirando do local onde o homicídio ocorreu o colchão em que a vítima foi morta. Eles também lavaram os vestígios de sangue.

Na sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acolheu todas as teses do Ministério Público do Paraná, sendo consideradas as qualificadoras do uso de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Os denunciados já estavam presos provisoriamente e seguem detidos. Também não foi dado a eles o direito de recorrer em liberdade.