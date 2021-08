Um confronto entre policiais e suspeitos de efetuar roubo de cargas na BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC), terminou com quatro pessoas mortas na madrugada desta terça-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a quadrilha atua em várias regiões do estado, mas se especializou em roubar as cargas que seguem em direção ao litoral do Paraná, entre elas, as que têm como destino o Porto de Paranaguá. Com vários relatos, a agência de inteligência da PM, monitorou os suspeitos que planejavam uma nova ação criminosa.

“Foi feito um pedido de apoio aos policiais da Rone e na tentativa de abordagem, o veículo empreendeu fuga e na sequência, os indivíduos desceram e dispararam em direção aos policiais, sendo necessário a injusta agressão com disparos de arma de fogo. É uma quadrilha especialidade da região de Ortigueira e Telêmaco Borba”, disse o capitão Rodrigo Hoinatski, em entrevista ao jornal Bom Dia Paraná, da RPC.

Os quatro mortos tinham entre 22 e 30 anos e os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico-Legal de Curitiba (IML). Com eles, foram encontradas quatro armas, sendo duas pistolas e dois revólveres.

A PM segue na investigação, na tentativa de localizar outros membros da quadrilha. Os roubos de carga, em sua maioria, eram relacionados à soja.

