O fim de semana promete ser de muito calor em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas devem chegar aos 30º C no sábado (11) e 31ºC no domingo (12). O motivo é a baixa umidade relativa do ar que deixa o tempo mais seco e com sol em todo o Paraná. A chuva só deve retornar a partir da segunda-feira (13).

Em Curitiba, no sábado, a variação térmica deve ficar entre 15º C e 30º C. Conforme a meteorologia, a capital ainda deve registrar algumas nuvens no céu ao longo do dia, mas a chance de chuva é praticamente nula.

No domingo, de acordo com o Simepar, as temperaturas previstas devem variar entre 20º C e 31º C. Por causa do calorão, a chance de uma ou outra pancada de chuva à tarde existe, mas é bem pequena por causa da baixa umidade, conforme explica o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar.

“A semana está sendo caracterizada por tempo mais seco no estado do Paraná, com grande concentração de nuvens entre o Leste e o Litoral, mas desde a quinta-feira (9) já ocorreram aberturas de sol bem mais prolongadas. As temperaturas vão se manter altas, principalmente durante o fim de semana. Destaque para a elevação maior à tarde e para baixa umidade relativa do ar no setor Norte”, aponta Jacóbsen.

Ainda segundo o meteorologista, a mudança nas condições do tempo só ocorre na próxima semana. “O retorno da chuva está previsto para o início da próxima semana. Há previsão de passagem de nova frente fria pela região Sul do Brasil, na segunda-feira. A instabilidade se mantém, pelo menos, até a quarta-feira (15). Com isso, a semana deve ser de chuva na maioria das cidades paranaenses”, finaliza Jacóbsen.

