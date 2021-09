Notícia boa, barata e um passeio para toda família. Sabe a Linha Turismo, aquele ônibus de dois andares que passa por 26 pontos turísticos da capital paranaense? Para incentivar os moradores a usarem a linha especial, a prefeitura de Curitiba está permitindo até o dia 20 de dezembro o uso do cartão transporte para embarque no ônibus as terças, quartas e quintas-feiras. Confira abaixo as restrições desta “promoção”.

O projeto Primavera, nome dado para definir o prazo do benefício, ocorre pela segunda vez. Em 2019, 8 mil curitibanos utilizaram o pagamento da tarifa social. Já em 2020, em virtude da pandemia do coronavírus, o projeto não vingou. Para esse ano, a expectativa da URBS em conjunto com o Instituto Municipal de Turismo, prevê 12 mil pessoas nos ônibus.

Como funciona?

Pelas regras da Tarifa de Primavera, não serão permitidas utilizações repetidas no mesmo veículo, ou seja, cada passageiro precisa ter um cartão usuário para validar a entrada e sua reutilização somente estará habilitada após decorrer o tempo de 30 minutos. Para o morador que deseja usar a Linha Turismo, mas que ainda não tem o cartão usuário, basta agendar no site da URBS, e comparecer no local e horário agendados com documentação solicitada no momento do agendamento

Roteiro

A Linha Turismo é uma linha de ônibus especial que passa por 26 pontos turísticos de Curitiba. Com ela, é possível conhecer os principais parques, praças e atrações da cidade, como Jardim Botânico, Museu Oscar Niemeyer, Parque Tanguá, Ópera de Arame e Torre Panorâmica das Mercês. O roteiro começa na Rua 24 Horas, uma homenagem ao ponto que foi criado há 30 anos. Vale reforçar que é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos.

E o turista?

Para as pessoas de fora da capital nada muda. Para embarcar, o passageiro adquire no próprio ônibus um cartão turismo individual, com pagamento em dinheiro de R$ 50. O ticket dá direito a embarque ilimitados na linha, em um período de 24 horas, após a sua 1ª utilização de embarque.

