Mais uma vez o Parque Linear em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foi palco de uma grande confusão. E dessa vez não foi por causa do racha de carros e motos, conforme noticiado pela Tribuna em junho passado. A pancadaria rolou solta na noite deste domingo (22) e a população do entorno segue convivendo com o medo e a falta de segurança na região.

Em plena pandemia, dezenas de jovens sem máscaras estavam reunidos no Parque Linear quando a confusão começou. No vídeo abaixo, é possível ver várias pessoas “distribuindo” socos e pontapés.

Segundo moradores é comum ver rachas e aglomerações no local, mas, agora, eles temem ainda mais pela falta segurança. Segundo relatos frequentadores estão chegando a uma situação de extrema violência e vândalos chegaram a destruir algumas barracas de comerciantes que foram montadas no parque.

E aí, Polícia Militar?

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Polícia Militar (PM) que informou ter recebido algumas denúncias de rachas e aglomerações na noite deste domingo, e que, durante patrulhamento, não encontrou nenhum ato de violência.

No entanto, um menor foi apreendido e conduzido à Delegacia do Alto Maracanã, por supostamente ter xingado policiais da ROTAM do 22º Batalhão durante patrulhamento. O menor foi detido por desacato e assinou Termo Circunstanciado. A PM ainda informou que tem intensificado o policiamento na região e que realiza operações na tentativa de coibir os rachas e aglomerações.

Motoqueiros tocam o terror!

Recém-criado, o Parque Linear conta com um investimento de quase R$ 5 milhões, em uma área de 3,5 quilômetros de extensão. O projeto inclui ciclovia, pista para caminhada, lagoa, estacionamento, praças, pista de skate, quadra de vôlei e futebol, playground e passarela de ligação entre os pontos do parque. Mas apesar de toda essa estrutura – que ainda está obras – o local não possui com nenhum módulo policial ou da Guarda Municipal.

Sem máscaras e distanciamento social, os motoqueiros não temem mostrar o rosto e se exibem, no entorno do parque e em vídeos que são postados nas redes sociais. Em um perfil no Instagram, é possível assistir a vídeos que mostram esses motociclistas sem capacetes, realizando manobras perigosas e em alta velocidade.

