As fortes chuvas que atingem a região do Litoral do Paraná nos últimos dias provocou a queda de uma barreira na região de Serra do Mar da BR-376, na altura do km 669, sentido Santa Catarina. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas faixas foram interditadas na região. Havia dois quilômetros de congestionamento por volta das 15h30 desta segunda-feira (28).

Não há previsão para a liberação das duas faixas. A região da rodovia é conhecida por ser uma das que mais registram acidentes, próximo da Curva da Santa, que fica localizada entre os kms 666 e 668. Apesar da sinalização para redução de velocidade, o trecho costuma apresentar vários graves acidentes.

LEIA TAMBÉM:

>> Região de Curitiba tem 28 cidades em alerta vermelho do Inmet; Atenção para chuvas!

>> Deslizamento de terra bloqueia trecho da BR-116 sentido São Paulo

Deslizamento de terra na BR-116

As fortes chuvas dos últimos dias também provocaram um deslizamento de terra na BR-116, na região de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, no início da tarde desta segunda-feira (28). Por causa do deslizamento, o trânsito foi bloqueado na região do km 51, sentido São Paulo.

Veja que incrível!