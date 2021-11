A Sanepar informa que, nesta quinta-feira (18), bairros de Curitiba e de Fazenda Rio Grande têm abastecimento afetado. Na capital houve queda de energia elétrica na estação elevatória de água.

A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra por volta das 21 horas. Ficam afetados os seguintes bairros: Campo de Santana, Caximba, Tatuquara, Capão Raso, CIC, Pinheirinho e Sítio Cercado.

LEIA TAMBÉM:

>> Alerta Laranja: Curitiba sofre risco de chuva forte e alagamentos nesta quinta

>> “Bebida batizada” em open bar faz 26 mulheres passarem mal em baladas de Curitiba

Em Fazenda Rio Grande houve um rompimento de cabo de energia elétrica na captação do Rio Despique. A previsão é que a normalização no fornecimento de água ocorra por volta da meia-noite

Ficam afetados os seguintes bairros: dos Estados, Eucaliptos, Gralha Azul, Jardim Veneza, Colonial, Nações, Santarém, Palmeiras, Sol-Levante, Santa Helena, Santa Maria, Santa Terezinha, São Sebastião, Hortência, Iguaçu, Parque Industrial, Jardim Itália, Eucaliptos e Hortência

Caixa d’água

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, é preciso ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.

Para esta e outras informações pode ser utilizado o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Web Stories