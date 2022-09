A Sanepar informa que, devido à queda de energia no reservatório de água tratada Jacob Macanhan, pode ocorrer falta de água ou baixa pressão em bairros de Curitiba e Colombo, neste sábado (3).

Em Curitiba os bairros afetados são Santa Cândida e Atuba.

Em Colombo são atingidos os bairros Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano, São Gabriel, Monza, Santa Fé, Guaraituba, Maracanã, Guarani, Atuba e Rio Pequeno.

Assim que a energia for restabelecida a distribuição de água será retomada imediatamente. Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

