Os queijos produzidos pela Cooperativa Witmarsum, localizada em Palmeira, que fica a 80 km de Curitiba, participa pela primeira vez do 2º Mundial do Queijo do Brasil, que aconteceu entre os dias 15 e 18 de setembro, em São Paulo. Reconhecida nacionalmente pela produção de queijos finos, Witmarsum inscreveu três queijos de seu portfólio: Raclette, Appenzeller e Emmental. Ao todo são mais de 1,2 mil queijos participantes no evento, em diversas categorias.

O evento é organizado pela Associação SerTãoBrás, chancelado pelo Guia Internacional de Queijos da França e conta com jurados brasileiros e estrangeiros, que tem como objetivo reconhecer os melhores queijos do mundo.

Para o presidente da cooperativa, Artur Savatsky, participar do mundial demonstra um amadurecimento da marca, “não só pela oportunidade de acompanhar as tendências de mercado, mas também uma chance de mostrar que somos capazes de produzir queijos da mais alta qualidade, assim como os melhores queijos do mundo”, ressalta.

Há 70 anos em atividade, a Cooperativa Witmarsum é conhecida nacionalmente pela qualidade e exclusividade dos queijos e laticinios que produz. Mensalmente 150 mil litros de leite envasado, e outros 400 mil litros que se transformam em cerca de 30 toneladas de queijo, divididos em 11 tipos diferentes.