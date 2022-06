É muito comum ver os estoques dos bancos de sangue de todo o país em níveis críticos. Os chamamentos de doadores são frequentes e vale tudo para atrair os que doam sangue e podem ajudar a salvar muitas de vidas. Uma empresa chamada 41beertruck, que vende chope e cerveja em uma kombi, vai premiar quem resolver doar sangue no mês de junho.

Segundo anúncio feito no perfil da empresa no Facebook, todos os doadores que apresentarem um comprovante de doação de sangue emitido pelo Hemobanco de Curitiba (Rua Capitão Souza Franco, 290, Bigorrilho), a partir do dia 21 de junho, e encontrarem a kombi da empresa em eventos, vai ganhar um chope de 500ml grátis. Simples assim.

A doação de sangue no Hemobanco pode ser feita de segunda à sábado, das 7h30 até as 18h30. Para saber a agenda de eventos da kombi do chope basta acessar o perfil da empresa no Facebook. Mais informações pelo telefone (41) 99972-6232.