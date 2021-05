A chegada de novas remessas de vacinas pelo em Curitiba permite a retomada da imunização com primeira dose da vacina contra a covid-19 para os grupos prioritários de comorbidades e trabalhadores da educação. Na última semana, Curitiba afirmou que irá abrir vacinação contra covid-19 de pessoas entre 59 e 18 anos sem comorbidade.

Nestes dois grupos, a retomada será com ampliação de faixas etárias: 25 anos e mais para comorbidades e 49 para profissionais da educação básica. Já a vacinação de pessoas com deficiência permanente atenderá as que têm 18 anos ou mais.

A Secretaria Municipal de Saúde também aplicará primeira dose nas pessoas com 60 anos ou mais que ainda não receberam a vacina (repescagem).

AstraZeneca – Além da primeira dose, durante a próxima semana continua o cronograma da imunização de segunda dose dos idosos da faixa de 85 a 81 anos que receberam a vacina AstraZeneca.

Quem pode ser vacinado nesta semana

Professores: Saúde vacina professores com 49 anos ou mais

Pessoas com comorbidades: Vacinação é ampliada para pessoas com comorbidades com 25 anos ou mais

Pessoas com deficiência: Curitiba vacina pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais

Idosos: 2ª dose da AstraZeneca para os idosos