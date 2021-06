Curitiba segue, nesta segunda-feira, com a imunização com primeira dose da vacina contra a covid-19 para pessoas de 58 anos completos e mais e também para os demais grupos prioritários que ainda não receberam a vacina: pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente com 18 anos e mais.

Para todos esses grupos a vacinação acontece por procura direta, em um dos 17 pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h. (veja lista abaixo).

O grupo de 58 anos e mais, sem comorbidades, foi aberto neste sábado (5). A orientação é para quem estiver dentro desses grupos faça o cadastrado antecipado no aplicativo Saúde Já, leve documento com foto de identificação, um comprovante de endereço de Curitiba e uma caneta.

Vacinação de professores é ampliada

Nesta segunda-feira a vacinação contra covid-19 será ampliada para os professores e trabalhadores da Educação Básica com 45 anos completos ou mais. Neste momento, estão sendo chamados apenas professores e trabalhadores da Educação Básica (creches, CMEIs, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos (EJA). (Veja a lista exclusiva para vacinação no final desta matéria)

Locais de vacinação em Curitiba

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

Pontos fixos de vacinação contra covid-19 – profissionais da Educação

Das 8h às 17h, de segunda a sexta

Matriz

US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

Bairro Novo

US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Boa Vista

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

Boqueirão

US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

Cajuru

US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1.392 – Uberaba

CIC

Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

Pinheirinho

US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

Santa Felicidade

US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Tatuquara

Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Portão

Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700