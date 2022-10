O Governo do Estado publicou nesta terça-feira (11) o novo edital para licitar a permissão de uso do Salão de Exposição do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), situado no térreo do prédio, em Curitiba, para instalação de uma cafeteria que atenda não apenas os frequentadores dos espetáculos, mas todos que transitam pela região da Praça Santos Andrade, no Centro da Capital.

O novo café poderá funcionar diariamente durante o horário comercial. O acesso ao local será pela Rua Conselheiro Laurindo, ao lado da bilheteria, e logo atrás da entrada do público do teatro. A empresa vencedora da licitação ainda poderá explorar o espaço da Bomboniere, no primeiro andar, em dias de eventos culturais no teatro. Apenas neste ano o local já recebeu nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Erasmo Carlos, Ney Matogrosso, Gal Costa e Jorge Drexler.

O edital de habilitação ao processo licitatório prevê lance mínimo de mensalidade no valor de R$ 4.463,00, sendo que o prazo da outorga será de dez anos. O projeto deverá ter afinidade com a identidade artística e cultural do Teatro Guaíra, aprovado pela Comissão de Gestão e Fiscalização de Contrato.

Podem participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas com experiência de atuação no segmento e que apresentem os documentos exigidos pelo edital. Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas do Banco do Brasil, obtidas junto às agências.

A abertura e divulgação das propostas será no dia 26 de outubro de 2022, em transmissão pela internet. Será considerada vencedora a licitante que apresentar o maior lance de aluguel e estiver de acordo com os documentos exigidos no edital.

Outros editais

Também estão abertos outros dois editais, um para a instalação de uma cafeteria no Canal da Música, espaço nas Mercês, em Curitiba, reaberto pelo Governo do Estado em 2022, e outro para seleção de patrocinadores para o evento Sons da Copa, que terá apresentação de shows de artistas ou grupos musicais paranaenses e transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2022, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no estacionamento do espaço.

No primeiro edital, as inscrições devem ser feitas até 18 de outubro de 2022. O processo licitatório prevê lance mínimo de mensalidade no valor de R$ 2.957,00 mensais para exploração do espaço de 106,16 m2, localizado no hall do piso inferior no endereço Rua Júlio Perneta, nº 695. O pregão será realizado pelo sistema eletrônico de licitações do Banco do Brasil.

No segundo edital, para o evento da Copa, as propostas de patrocínio devem ser enviadas exclusivamente pelo e-mail contatopalcoparana@palcoparana.pr.gov.br, com os respectivos documentos, até o dia 17 de outubro. A sessão pública presencial será no dia 19 de outubro, às 9h30, no Canal da Música.