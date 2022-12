Interessados em participar das audiências públicas de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da obra de implantação da Ponte de Guaratuba e seus acessos já podem se inscrever junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) para garantir a presença nos eventos.

As inscrições podem ser feitas pela e-mail ponteguaratuba@der.pr.gov.br ou pelo aplicativo WhatsApp no número (41) 9-9808-3005, bastando informar Nome, RG ou CPF, telefone de contato e/ou email, e, se for o caso, qual o órgão de representação.

LEIA TAMBÉM:

>> Mais de mil pessoas deixaram suas casas com alagamento no Litoral e RMC

>> Desaparecidos podem chegar a 30 na BR-376 após deslizamento, avaliam Bombeiros

As inscrições também podem ser feitas diretamente no local das audiências, caso estejam disponíveis vagas.

As audiências públicas serão realizadas nos seguintes locais, datas e horários:

Matinhos

Data: 07 de dezembro de 2022 (quarta-feira)

Local: SESC Caiobá

Endereço: Rua Dr. José Pinto Rebelo Junior, nº 91

Hora: 19 horas.

Guaratuba

Data: 08 de dezembro de 2022 (quinta-feira)

Local: Assembleia de Deus Vitória em Cristo

Endereço: Rua Manoel Henrique, n° 170

Hora: 19 horas.

As audiências também serão transmitidas ao vivo pelo YouTube, no canal https://www.youtube.com/@der-preventos9080.

O EIA/RIMA e outros documentos e informações sobre a ponte estão disponíveis no portal do DER/PR.