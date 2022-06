A parceria entre a Prefeitura de Araucária e a empresa Gerdau vai resultar em cerca de 40 vagas para uma formação gratuita voltada a pessoas que querem abrir um negócio (e não sabem por onde começar) ou que já possuem um negócio e querem melhorar sua atuação. A previsão é que a turma tenha 40 alunos. As inscrições já estão abertas.

Além do curso do “Gerdau Transforma”, o apoio aos empreendedores também será por meio de consultoria gratuita ao longo de três meses. Tanto o curso quanto a consultoria terão certificado.

Qualquer pessoa interessada na formação, independente da área de negócio. Se a pessoa tiver menos que 18 anos será preciso participar do curso acompanhado de um responsável legal. Os inscritos participarão do curso no período de 20 a 24 de junho, das 19h às 22 horas, no Anfiteatro da Prefeitura (Rua Pedro Druszcz, 111, Centro).

No conteúdo estão informações sobre como criar um plano de negócio, o estudo de mercado, questões financeiras (fluxo de caixa, lucro, formação de preço, RH, fornecedores…) e também a criação de logomarca (que os participantes receberão no último dia do curso). No caso da consultoria gratuita após o curso, ela ocorrerá de maneira on-line, uma vez na semana, durante o período de três meses.

Como se inscrever?

Há três maneiras de realizar a inscrição. A primeira é presencial no Espaço do Empreendedor, que fica na Prefeitura (Rua Pedro Druszcz, 111, Centro). Outra maneira é por meio do WhatsApp do Espaço Empreendedor: (41) 3614-1770.

É possível também realizar a inscrição por meio atendimento multicanal da Prefeitura: via chat no site www.araucaria.pr.gov.br, WhatsApp 3614-1400 ou por meio do perfil oficial da Prefeitura no Facebook (via Messenger). É preciso escolher a opção “Atendimento a empresas e MEIs” e, na sequência, escolher a opção de “cursos e palestras”.