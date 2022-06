A Prefeitura de Curitiba convoca a população para participar do projeto Pinhão Curitibano, que pretende arrecadar 50 quilos de pinhão até o dia 1º de julho. Esta quantidade não vai ser para cozinhar, muito menos sapecar o pinhão. A proposta é ajudar o Horto Municipal da Barreirinha na preservação das araucárias.

Como vai funcionar? A partir desta sexta-feira (03), basta juntar as sementes de araucária (os pinhões do chão mesmo, em casa, no condomínio, no trabalho ou em algum bosque nativo) e levar até a administração da regional mais próxima de casa ou do trabalho.

A ideia de convocar a população vai ajudar na coleta de pinhões de muitas árvores e de várias regiões da cidade, contribuindo para preservar as características das araucárias de Curitiba e aumentar a resistência da espécie.

As mudas produzidas serão entregues à população em junho de 2023 pelo projeto 100 Mil Árvores, uma das ações de sustentabilidade da cidade, assim como a Família Folhas, protagonista da campanha que convida a população a mudar os hábitos para preservar o meio ambiente.

Ação necessária

Apaixonado pelas árvores-símbolo do Estado e cujas sementes dão nome para a capital (Curitiba, em tupi-guarani significa muito pinhão), o arquiteto Giovanni Ferrari Bertoldi se diz bastante entusiasmado com a possibilidade de contribuir para o projeto. “A preservação da araucária precisa, mais do que nunca, estar em evidência”, destaca.

Morador do Butiatuvinha, ele tem em casa três araucárias plantadas há 12 anos e que acabaram de começar a dar as primeiras sementes. As mudas vieram do cemitério do Campo Comprido, na Rua Eduardo Sprada. Em casa, ele e o pai, Osni Domingos Bertoldi, cultivam mais de 100 novas mudas, que vieram do Bosque São Cristóvão e que serão doadas aos amigos que têm onde plantar.

“Coletamos as mudas que encontramos nos bosques e as desenvolvemos em casa, se conseguirmos salvar 20 delas, já valeu a pena”, conta.

