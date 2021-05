A partir desta semana, a Secretaria Estadual da Fazenda alterou o regulamento dos sorteios do Nata Paraná. Agora, a cada R$ 200 em notas fiscais geradas nos postos de combustíveis, o contribuinte terá direito a dois bilhetes. Nos outros locais vinculados ao programa, os R$ 200 em notas fiscais com CPF identificado continuam gerando apenas um bilhete.

Os cupons adicionais já estão sendo gerados na compra de combustíveis e valerão já para o sorteio do mês de agosto.

Neste mês, os sorteios acontecem na terça-feira (11) e são referentes às compras em janeiro. Mensalmente o Nota Paraná distribui aos contribuintes paranaenses prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão. Já as entidades sem fins lucrativos que contribuem para assistência social, educação, saúde e geração de emprego no Estado concorrem a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Paraná Pay sorteará 8 mil prêmios de R$ 100 todo mês, para consumo em estabelecimentos credenciados ligados à área do turismo. Este mês, serão realizados também os dois primeiros sorteios (de março e abril) que foram adiados por conta da pandemia. Assim, serão 24 mil prêmios, totalizando R$ 2,4 milhões.

Tem novo app Nota Paraná

Já está disponível o novo aplicativo do Nota Paraná. Por meio dele, o consumidor pode efetivar e acompanhar ações relacionadas ao programa e também ao Paraná Pay.

O aplicativo apresenta uma plataforma mais moderna e de melhor usabilidade. Nele, é possível visualizar suas notas fiscais, acompanhar os sorteios e consultar bilhetes, fazer reclamações e denúncias com geolocalização e outras funcionalidades.

Na nova aba do Paraná Pay, os contribuintes agora também podem converter os créditos para uso no turismo e acessar informações sobre as principais regiões turísticas do Estado, que ganham destaque no aplicativo.

Para instalar, acesse a loja de aplicativos do seu celular iOS, App Store, ou Android, Google Play, localize o app Nota Paraná e faça o download. Se você já tem o app instalado, basta atualizar em sua loja digital.