Uma atualização na apresentação dos preços de combustíveis no aplicativo Menor Preço vai auxiliar o consumidor de Curitiba e do Paraná a economizar na hora de abastecer o seu veículo. Com a mudança, o app permite a comparação dos valores aplicados aos combustíveis antes e depois da lei federal que determinou a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – no caso da gasolina, de 29% para 18%. A consulta de preços no histórico do produto é feita pelas notas fiscais emitidas.

Ao acessar o Menor Preço, a ferramenta mostra na aba “combustíveis”, na primeira tela do celular, as seguintes opções: gasolina, gasolina aditivada, etanol, diesel ou GNV. Pelo filtro de pesquisa, o consumidor pode saber a distância e a data em que a nota fiscal foi emitida, o valor final cobrado, bem como informar o endereço e a distância até o local, traçando a rota até o estabelecimento selecionado.

A atualização é resultado de uma solicitação do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (ProconPR), que identificou que os consumidores tinham dificuldades em comparar preços com as mudanças recentes e sugeriu uma ampliação do histórico, facilitando a comparação e acompanhamento da variação nos estabelecimentos. Até então o comparativo temporal era permitido apenas para produtos com código de barras.

Os usuários também podem salvar uma lista e verificar onde cada produto de suas compras está mais barato. Com a lista salva, é possível procurar todos ao mesmo tempo.

Como baixar

Disponível para Android e iOS, o Menor Preço permite ao usuário pesquisar os preços de produtos em cerca de 100 mil estabelecimentos no Paraná. As informações são atualizadas em tempo real, toda vez que um varejista emite uma nota fiscal.

Para utilizar, basta baixar o aplicativo gratuitamente através das plataformas ou acessar o portal Menor Preço. Depois, informar o produto, com a leitura do código de barras ou sua descrição (nome e marca), ou acesso à aba “combustíveis”, e o aplicativo utiliza a localização do consumidor para encontrar os menores preços na região.

Segundo o gerenciamento do app, são mais de 4,5 milhões de notas fiscais autorizadas para lançamento diariamente no sistema para que o consumidor consiga pesquisar os menores preços da melhor forma. Toda semana, mais de 10 milhões de preços são atualizados. O aplicativo possibilita comparar os preços em estabelecimentos das 399 cidades.