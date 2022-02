A informação é uma aliada fundamental para quem quer economizar energia, seja em casa, condomínio, empresa ou organização do terceiro setor. Para auxiliar nesta missão pelo consumo consciente, a Copel disponibilizou gratuitamente um curso online de eficiência energética, disponível até 13 de março. São necessárias apenas duas horas para cumprir a jornada de conteúdo, que oferece um certificado de conclusão ao final.

Entre os temas abordados estão princípios básicos da gestão de consumo de energia, fontes geradoras e composição tarifária no Brasil. O objetivo é incentivar atitudes de consumo consciente de energia, além de inserir os temas Energia e Eficiência Energética no cotidiano do consumidor. O curso inclui e-book, videoaulas, quiz interativo e uma avaliação final. Para se inscrever e receber o link de acesso basta preencher um formulário no site da companhia.

“Estas são informações importantes para toda a sociedade, principalmente neste momento de grave estiagem que estamos atravessando. É uma formação rápida, mas bastante relevante para gestores públicos, privados e do terceiro setor, além de estudantes, síndicos condominiais, e mesmo para quem quer controlar melhor o consumo em casa”, aponta o gerente de Inovação e coordenador do PEE, Diego Munhoz.

“Trocou, Economizou”

A ação educativa faz parte do projeto Trocou, Economizou, que já proporcionou a troca de mais de 22 mil eletrodomésticos e 320 mil lâmpadas LED, para tornar o consumo de energia mais eficiente nos domicílios. O projeto, executado pela rede varejista Colombo, ainda tem bônus disponíveis para a troca de aparelhos de ar-condicionado de janela pelo modelo split com inverter. As vendas são realizadas nas lojas físicas, pela internet e pelo telefone 0800 642 4242.

O conjunto de iniciativas faz parte do Programa de Eficiência Energética da Copel (PEE), regulado pela Aneel, e está alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que estimulam o consumo consciente para a preservação dos recursos naturais.