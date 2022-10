Nesta segunda-feira (31) termina o prazo para inscrições de estudantes de outras instituições de ensino superior que desejem pedir transferência para a UFPR, por meio do Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes (Provar). São 534 vagas ofertadas, em 88 cursos, para o ano letivo de 2023. Os campus são de Curitiba, Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná, Jandaia do Sul, Palotina e Toledo. Os interessados farão uma prova.

A maior parte das vagas (65%) é para cursos sediados em Curitiba. São 346 vagas, em 63 cursos. As demais estão distribuídas da seguinte forma: 27 em Matinhos, 114 em Jandaia do Sul, 27 em Palotina, 19 em Pontal do Paraná e 1 em Toledo.

Para se inscrever na modalidade Transferência, o candidato deve possuir registro regular (com matrícula ativa ou trancada) em outra instituição de ensino superior, no mesmo curso ou em um dos cursos aceitos pelo seu correspondente na UFPR. Para cada curso há um período máximo que o estudante deve ter cursado na instituição de origem. As inscrições são pelo Provar.

A seleção será feita por meio de uma prova com 60 questões objetivas – 11 de Língua Portuguesa, 7 de Língua Estrangeira Moderna – Inglês, e 7 de cada uma das seguintes disciplinas: Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História. A prova será realizada no dia 11 de dezembro.

Inscrições

As inscrições para o Provar 2023 na modalidade Transferência poderão ser feitas até o meio-dia de 31 de outubro, exclusivamente pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR (nc.ufpr.br). A taxa é de R$ 160,00.

O quadro de vagas e todas as informações sobre o Provar Transferência 2023 estão disponíveis no edital do processo, que pode ser acessado aqui.