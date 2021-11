Não tem como ficar de fora da 14ª edição Festival Bom Gourmet, que acontece entre os dias 5 e 28 de novembro. São mais de 60 restaurantes participantes e menus exclusivos para todos os gostos. Na dúvida de qual experimentar antes, preparamos um tour gastronômico com os principais estilos para te ajudar a escolher. A lista completa com todas as atrações desta edição você confere no site do Festival, mas aqui vão algumas opções. E prepare-se: você vai ficar com água na boca!

Cozinha italiana

Tradicional em todas as edições do Festival Bom Gourmet, a cozinha italiana vem em peso mais uma vez. Dos pratos mais tradicionais aos mais inusitados, doze casas têm as massas como especialidade, além de outros pratos típicos do país europeu.

Para quem gosta de apostar no tradicional, a sugestão é o medaglione di filetto, do La Pasta Gialla – disponível nas unidades do ParkShoppingBarigui e do Pátio Batel -, que consiste em um medalhão de filé mignon ao molho gorgonzola com tagliolini na manteiga e sálvia.

Medaglione di filetto, do La Pasta Gialla, disponível no menu das duas unidades da casa sempre presente no Festival Bom Gourmet. Foto: Fernando Zequinão

Já para quem quer inovar nos sabores, a porchetta com ameixa, do Pescara Cucina Italiana, é uma ótima escolha. Trata-se de um preparo com carne suína desossada, marinada, enrolada e assada lentamente, acompanhada de batata assada, molho de ameixa preta e salada.

Porchetta marinada e assada lentamente com batata assada, molho de ameixa preta e salada, um dos pratos principais do Pescara Cucina Italiana. Foto: Fernando Zequinão

Confira outros restaurantes italianos

A Pamphylia Ristorante

Anarco Restaurante – Batel e Mercado Municipal

Barolo Trattoria – ParkShoppingBarigui e Silva Jardim

Cantina do Délio

Cantina Famiglia Fadanelli

Carlo Ristorante

Jamie’s Italian Curitiba

La Máfia Trattoria

Madá Pizza e Vinho Ecoville

O Fornão Pizzaria e Restaurante



Casas de carnes

Muito populares também, as casas de carnes são outro sucesso no Festival. Com cortes variados e acompanhamentos criativos, nove estabelecimentos apostam nessa especialidade. O La Vaca Steakhouse, por exemplo, tem como opção principal no jantar a maminha em tiras na brasa, acompanhada de arroz biro-biro e maionese de batatas.

Gostinho de um bom churrasco: o La Vaca Steakhouse aposta na maminha em tiras na brasa com arroz biro-biro e maionese de batatas. Foto: Fernando Zequinão

Outra opção de dar água na boca é o entrecôte ao pesto trufado com risoto de açafrão-da-terra, da Casa Varela, restaurante que traz uma diversidade de opções para além das carnes.

Entrecôte ao pesto trufado com risoto de açafrão do Casa Varela. Foto: Fernando Zequinão

Confira outras casas de carne

Badida Carnes Nobres – ParkShoppingBarigui e Sete de Setembro

Boi and Beer Açougue Moderno

Bull Prime Carnes Nobres – Batel, Cabral e Pátio Batel

Cabaña Montefusco Parrilla Argentina

Ox Room Steakhouse

Puerto Madero Churrascaria e Restaurante

Saanga Grill

Cozinha mais saudável? Temos também

Quem disse que comida saudável não é saborosa? No Festival Bom Gourmet, você encontra o que há de melhor nessa opção. O restaurante Aipo Superfoods é uma dessas alternativas. Especializada em comida natural, local e sustentável, a casa oferece como prato principal o nhoque de banana-da-terra com salmão grelhado e mix de cogumelos ao molho de castanha de caju.

Nhoque de banana-da-terra com salmão grelhado e mix de cogumelos, uma das delícias do Aipo Superfood deste Festival. Foto: Fernando Zequinão

Outras opções saudáveis do Festival

All Natural

Veg e Lev

Fondue

Se você gosta de ambientes aconchegantes e, para você, gastronomia é uma experiência, fondues podem ser a escolha perfeita. Nesta edição do Festival Bom Gourmet, o Petit Chatêau Restaurante e Château de Gazon são os dois estabelecimentos com essa especialidade. Aproveite!

Leia mais

Fondue Bourguignonne, o clássico com cubos de filé mignon, peito de frango e lombinho suíno acompanhados de oito tipos de molhos, do Petit Chatêau. Foto: Fernando Zequinão

Cozinha francesa

Da França à capital paranaense, é lógico que esse estilo gastronômico não podia faltar. No restaurante L’épicerie, o resgate europeu se percebe desde o ambiente até o sabor dos pratos. A sugestão, para quem quer conhecer ou revisitar a casa, é o tournedos de mignon ao molho de mostarda de Dijon, confit de cebola e batatas gratinadas.

Tournedos de mignon ao molho de mostarda de Dijon, confit de cebola e batatas gratinadas do L’Épicerie. Foto: Fernando Zequinão

Outros restaurantes com essa especialidade

Mangôo

Vindouro

Cozinha étnica

O Festival Bom Gourmet proporciona um encontro de sabores internacionais e, se seu paladar busca opções mais exóticas, então não tem como ficar de fora. Alternativas árabes, tailandesas, indianas, peruanas e japonesas são algumas das cozinhas étnicas presentes nessa edição.

No Aish Baladi Gastronomia Árabe, por exemplo, o combinado de charutos ao molho de tomate, servidos com couscous marroquino e cebola crocante, é imperdível.

Uma das casas especializadas na culinária árabe deste Festival, o Aish Baladi tem como uma de suas opções o combinado de charutos com cuscuz e cebola crocante. Foto: Fernando Zequinão



A lasanha de ají de gallina também é uma ótima escolha, para quem quer provar outra cultura. Servida com com molho cremoso de azeitonas pretas, ela é o prato principal do restaurante peruano QCeviche!

Lasanha de ají de gallina com molho cremoso de azeitonas pretas, uma das receitas tradicionais peruanas do QCeviche!. Foto: Fernando Zequinão

Confira outros restaurantes étnicos desta edição

Baraquias – Jockey Plaza Shopping, Juvevê e ParkShoppingBarigüi Curry Pasta

Cozinha de Fusão

Nuu Nikkei

Saj Restaurante

Swadisht Cozinha Indiana

Thai Restaurante Thailandês

Tokyo Milano Sushi



Estilo contemporâneo

Diverso e autêntico, o estilo contemporâneo é a aposta de onze casas nesta edição do Festival Bom Gourmet. Servidos sobre sobre cama de purê de cabotiá, com salada tropical, os camarões grelhados do Lupe Cozinha Contemporânea são uma ótima escolha.

Já para os amantes de hambúrguer, a opção certeira é o Ultimate Buguer, do Celeiro Restô & Burguer, que consiste em 180g de burguer de costelinha de porco, servido com bacon crispy, molho barbecue, crispy de couve e chutney de abacaxi.

Outras opções de cozinha contemporânea

Antonina

Armazém 71 Cucina – Vino

Donna Taça

Gianttura Osteria e Empório

Grés Gastronomia e Empório

La Boca Gastrobar

Limoeiro Casa de Comidas

Osteria da Paz

Zahil Restô Wine



Peixes e frutos do mar

Para amantes de peixes e frutos do mar, três restaurantes trazem menus com essa especialidade. O destaque é o polvo grelhado com orégano fresco, maçãs flambadas, molho de anis-estrelado e canela, e homus de beterraba, do Ícaro Casual Greek Food.

Outros restaurantes especializados em frutos do mar

Bar do Victor

Coco Bambu – Conceito Barigui e Shopping Crystal



Confira outros restaurantes participantes desta edição do Festival Bom Gourmet

Cão Véio Curitiba

Euro Bistrô Restaurante

Giardino Gastrobar

Paco Cocina y Bar

Pata Negra

Pimenta Brasserie

Praça do Victor



