A morte do estudante Phelipe Francisco Lourenço, 24 anos, após uma festa universitária na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, neste final de semana, segue rodeada de dúvidas a respeito do que realmente aconteceu. Nesta segunda-feira (15) o corpo de Phelipe foi sepultado em Curitiba e a mãe dele, Elisabeth Guerra, cobra pela elucidação do caso e por justiça. “Quero justiça. Quero saber o que aconteceu. Preciso saber. Preciso ver essas câmeras, preciso saber o que aconteceu”, disse Elisabeth Guerra, mãe do estudante de engenharia mecânica, ao portal G1 Paraná.

Nas redes sociais, familiares de Phelipe cobram justiça e relembram que Phelipe queria mudar a vida da mãe após ter ingressado na faculdade de engenharia mecânica. Acompanhe o post abaixo:

A Polícia Civil já abriu um inquérito para investigar as causas e circunstâncias da morte do estudante em Curitiba. Phelipe foi encontrado desacordado no lado da Ópera de Arame durante a madrugada, após participar da festa universitária Muvuca, na Pedreira Paulo Leminski. O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

O caso ocorreu no sábado (13) e no domingo cedo a família já fez um boletim de ocorrência na Delegacia de Homicídios. O médico que fez o atendimento apontou como causa da morte uma parada cardíaca. Porém, familiares e amigos relataram que Phelipe teria sido agredido. Além disso, que teve o corpo jogado ao lago.

Vídeo antes de morrer

Antes de morrer, Phelipe Francisco Lourenço mandou um recado carinhoso para o pai no sábado (13) à noite – véspera do Dia dos Pais. A pequena mensagem de vídeo foi postada pela irmã nas redes sociais. Assista aqui!