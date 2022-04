A Mega Sena 2472 voltou a premiar apostadores do Paraná. O sorteio, realizado neste sábado, tinha como premiação a bolada de R$ 70 milhões. Um apostador de Guarulhos, em São Paulo, faturou a bolada ao acertar as seis dezenas da Mega Sena 2472. Porém, a quina, quando o apostador acerta cinco dos seis números sorteados, premiou muita gente no Paraná. Em Curitiba foram duas quinas, que renderam aos apostadores R$ 21,6 mil para cada um.

>>> Confira aqui os resultados da Mega Sena 2472

Em Curitiba foram dois ganhadores que faturaram o prêmio de R$ 21,6 mil cada com apostas simples. Um deles foi na Lotérica Zacarias e outro por meio das Loterias em canais eletrônicos.

Já no interior do Paraná os prêmios saíram para as seguintes cidades:

Cidade Unidade lotérica Números apostatos Teimosinha Tipo de Apostas Cotas Prêmio APUCARANA/PR ESQUINA DA SORTE 6 Não Simples 1 R$21.613,45 CASCAVEL/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simpels 1 R$21.613,45 FRANCISCO BELTRAO/PR LOTERICA CANGO LTDA 6 Não Simples 1 R$21.613,45 GUARAPUAVA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$21.613,45 ITAPERUCU/PR LOTERIAS ITAPERUCU 6 Não Simples 1 R$21.613,45 PATO BRANCO/PR LOTERICA PONTO QUENTE 6 Não Simples 1 R$21.613,45 PONTA GROSSA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$21.613,45 PONTA GROSSA/PR LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS II 6 Não Simples 1 R$21.613,45 RIO BONITO DO IGUACU/PR LOTERICA RIO BONITO 6 Não Simples 1 R$21.613,45 UNIAO DA VITORIA/PR LOTERIAS VITORIA 8 Não Bolão 4 R$64.840,32

Mega Sena 2473

A nova chance para ganhar uma bolada milionária ocorre na próxima quarta-feira (20), quando a Mega Sena sorteia o prêmio de R$ 3 milhões.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Bolão da Mega Sena?

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

