Um bolão de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, faturou uma das 11 fatias do prêmio de R$ 200 milhões da Quina de São João, sorteada na noite deste sábado (25) pela Caixa Econômica Federal. Foram 11 apostas para ganhadoras, o que rendeu para cada uma delas a bolada de R$ 17,8 milhões. Entre as 11 apostas ganhadoras houve ainda uma feita em canal eletrônico.

+Viu essa? Resultado da Mega-Sena 2494: veja os números sorteados!

Como a aposta ganhadora de Ponta Grossa foi um bolão com 20 cotas, cada um dos participantes ficará com nada menos que R$ 890,6 mil. Nada mal, hein?? A lotérica da sorte onde o bolão foi feito é a Loterias Premier. O bolão tinha 9 números.

+Leia mais! R$ 200 milhões! Veja aqui o resultado da Quina de São João!

A quina sorteio novo prêmio nesta segunda-feira. O valor agora é de R$ 700 mil.

Ganhadores da Quina de São João 5881

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

SAO GONCALO DOS CAMPOS – BA

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

BRASILIA – DF

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

CUIABA – MT

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

PONTA GROSSA – PR

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

DUQUE DE CAXIAS – RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

APARECIDA – SP

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

BRODOWSKI – SP

2 apostas ganharam o prêmio para 5 acertos

OSASCO – SP

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

RIBEIRAO PRETO – SP

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

+Que tal um cafezinho? Veja cinco opções de café para aquecer neste inverno

Como jogar na Quina?

Na quina o jogador marca de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Se preferir, o sistema pode escolher os números através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Bolão da Quina

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.

Pantanal Guta diz aos pais que não vai se casar com Tadeu Curitiba e região Frente fria chegando! Confira a previsão Loterias Apostou? Veja o resultado das loterias! Além da Ilusão Úrsula afirma a Eugênio que esta grávida