Previsão do tempo

O tempo que temos acompanhado nos últimos dias, mais instável e com possibilidade de chuva, continua. Nesta quinta-feira (28), embora o calor predomine, chegando aos 29ºC em Curitiba, o dia vai ser com céu cheio de nuvens e chuva, que marca presença principalmente no período da tarde.

Segundo o Simepar, a quarta-feira foi mais um dia em que as temperaturas se elevaram rapidamente e, com isso, os termômetros chegaram aos 30ºC em várias cidades no período da tarde. Essa mesma condição se repete nesta quinta, com a chuva se concentrando após o fim da manhã.

No litoral do Paraná, a quinta-feira deve ser bom para aproveitar a praia. Pelo menos até vir a chuva. Nas cidades litorâneas, os termômetros ficam ainda mais elevados, passando dos 30ºC em várias regiões e chegando aos 34ºC em Paranaguá. Veja a previsão para todo o Estado:

Foto: Simepar.

Tempo segue instável

Entre sexta-feira (29) e domingo (31), o tempo continua com essa mesma condição de instabilidade. As chuvas, porém, acontecem por conta de uma frente fria que tem o eixo mais próximo do mar.

Ainda conforme o Simepar, há também a manutenção de um fluxo de umidade de regiões mais ao Norte do Brasil até o Paraná. Com isso, os temporais podem acontecer e as temperaturas continuam elevadas.