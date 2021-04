Esta quinta-feira (1º) é o dia D na campanha Juntos conta a Fome, uma parceira da RPC, Tribuna do Paraná, Rádio 98FM e Instituto GRPCOM com a Arquidiocese de Curitiba. A quinta-feira (1) da Semana Santa é considerada especial aos católicos, pois foi neste dia da semana que Jesus Cristo fez a última ceia com seus discípulos. O objetivo da mobilização é incentivar a arrecadação de alimentos não perecíveis em Curitiba e Região Metropolitana, e fazer a distribuição entre as entidades participantes.

Especialmente nesta quinta-feira santa, as igrejas católicas selecionadas serão pontos de coleta das doações (ver lista abaixo). Você pode doar e ajudar quem tanto precisa e posteriormente essas instituições farão distribuição dos alimentos arrecadados em suas regiões de atuação ou destinarão às famílias mapeadas e cadastradas.

Existem vários pontos de arrecadação e inclusive no sábado (3), já vai acontecer algumas entregas dos produtos.

Como fazer a sua doação?

Se você quer ajudar, vale a pena entrar em contato com a instituição de preferência e combine a sua entrega até para evitar a exposição. Todas as sugestões e dúvidas podem ser enviadas para juntoscontraafome@rpc.com.br.

Qual o destino da minha doação?

Ao receber a doação, a instituição responsável fará a devida higienização e destinará para as famílias em situação de vulnerabilidade social nas comunidades onde atua.

E se eu quiser fazer a minha doação em dinheiro, como devo proceder?

Você deve entrar em contato com a instituição de sua preferência, dentre as listadas abaixo, e fazer o depósito diretamente na conta da instituição.

Tenho uma ONG e gostaria que fosse incluída na lista de instituições para receber doações, como devo proceder?

Sua ONG deve ter necessariamente mais de dois anos de atuação; possuir estatuto, CNPJ e demais documentos regulatórios. De posse disso, entre em contato conosco e- mail juntoscontraafome@rpc.com.br para dar sequência junto ao Instituto GRPCOM, ao processo de aprovação, assinatura do termo de responsabilidade e inclusão dos dados no site da campanha.

Confira as instituições participantes do Dia D, exclusivamente nesta quinta-feira (1):

Pontos de doação em Curitiba e Região Metropolitana

Instituição Endereço Contato Local Paróquia Anjo da Guarda Av. Francisco Kruger, 4693 – Col. São Venâncio 41 3657-7488 Almirante Tamandaré Paróquia Nossa Senhora da Piedade R. XV de Novembro, 1931 – Centro 41 3292-1765 Campo Largo Paróquia Santa Cecília R. Sergipe, 178 – Jardim Itaqui 41 3399-3007 Campo Largo Santuário do Senhor Bom Jesus Av. Bom Jesus, 333 41 3292-1925 Campo Largo Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Belém R. Amador Bueno, nº 627 – Vila Centenário 41 3226-6544 Colombo Paróquia Senhor Bom Jesus R. Paulo Scrok, 369 – Planta Bom Jesus 41 3537-1369 Colombo Paróquia São João Batista R. Baltazar Carrasco dos Reis, 698 – Rebouças 41 3013-0150 Curitiba Paróquia Nossa Senhora da Visitação R. Diogo Mugiatti, 2976 – Boqueirão 41 3072-0500 Curitiba Santuário Santa Rita de Cássia R. Padre Dehon, 728 – Vila Hauer 41 3276-2075 Curitiba Paróquia São Francisco de Assis R. Francisco Derosso, 715 – Xaxim 41 3275-1213 Curitiba Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora R. Arapongas, 1399 – Sítio Cercado 41 3349-4925 Curitiba Paróquia Nossa Senhora das Vitórias R. Cel. Luiz José dos Santos, 2515 – Boqueirão 41 3276-3037 Curitiba Paróquia São Judas Tadeu R. Carlos de Laet, 2495 – Vila Hauer 41 3276-4021 Curitiba Paróquia São Pedro Apóstolo R. Engenheiro Wladislau Dec, 1045 – Xaxim 41 3346-7475 Curitiba Paróquia Santa Cruz e Santa Efigênia – V. Sta. Efigênia R. Anita Garibaldi, 4200 – Barreirinha 41 3354-9214 Curitiba Paróquia Maria Mãe da Igreja R. Gastão Luiz Cruls, 2235 – Bairro Alto 41 3367-2768 Curitiba Paróquia Santa Madalena Sofia R. Santa Madalena Sofia Barat, 701 – Bairro Alto 41 3367-8812 Curitiba Paróquia Sant’ana R. Vitório João Brunor, 688 – Abranches 41 3354-3637 Curitiba Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões Praça Rui Barbosa, 149 – Centro 41 3281-7700 Curitiba Santuário Nossa Senhora Perpetuo Socorro Praça Portugal, s/n – Alto da Glória 41 3253-2031 Curitiba Paróquia Nossa Senhora das Mercês Av. Manoel Ribas, 966 – Mercês 41 3335-5752 Curitiba Paróquia Santo Antonio Rodovia Curitiba Ponta Grossa, Km4, s/n – CIC 41 3285-4101 Curitiba Paróquia São José Operário R. Francisco Derosso, 5500 – Alto Boqueirão 41 3378-1011 Curitiba Paróquia Santa Rita de Cássia R. Arcésio de Barros Lima, 471 – Tatuquara 41 3088-3556 Curitiba Paróquia Santo Antonio Maria Claret R. Pe. Simão Kalinowski, 180 – Boqueirão 41 3085-2827 Curitiba Santuário Sagrado Coração de Jesus Av. Água Verde, 1018 – Água Verde 41 3242-4174 Curitiba Paróquia Imaculada Conceição R. Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 244 – Guabirotuba 41 3296-3765 Curitiba Paróquia Menino Deus R. Arlindo Araujo Sobrinho, 310 – Guabirotuba 41 3296-3622 Curitiba Paróquia Nossa Sra. da Paz Av. Nossa Senhora da Paz, 160 – Boqueirão 41 3042-7117 Curitiba Igreja da Ordem III de São Francisco das Chagas R. Mateus Leme, 01 – São Francisco 41 3223-7545 Curitiba Igreja do Rosário Santuário das Almas R. Trajano Reis, 14 – São Francisco 41 3322-3150 Curitiba Paróquia Bom Pastor R. Victório Viezzer, 810 – Vista Alegre 41 3335-5552 Curitiba Paróquia Cristo Ressuscitado R. Luiz Zilli, 80 – Campo Comprido 41 3274-9883 Curitiba Paróquia Divino Espírito Santo R. Mateus Leme, 1855 – Bom Retiro 41 3121-1754 Curitiba Paróquia Menino Jesus de Praga Av. Santa Bernardete, 1013 – Vila Lindóia 41 3246-8074 Curitiba Paróquia Nossa Senhora Aparecida Av. Nossa Aparecida, 1637 – Seminário 41 3274-3477 Curitiba Paróquia Nossa Senhora Aparecida R. Augusto Steembock, 100 – Uberaba 41 3369-2143 Curitiba Paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças Av. Anita Garibaldi, 2652 – São Lourenço 41 3354-7297 Curitiba Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Belém R. Amador Bueno, nº 627 – Vila Centenário 41 3226-6544 Curitiba Paróquia Nossa Senhora de Fátima R. Bety Moreira Pacheco, 37 – CIC 41 3053-9327 e 99605-1310 Curitiba Paróquia Sagrada Família R. Desembargador Cid Campelo, 3980 – CIC 41 98750-5111 Curitiba Paróquia Santa Bertila R. José de Oliveira Franco, 2826 – Bairro Alto 41 3367-4198 Curitiba Paróquia Santa Edwiges R. Ulisses Aurelio Visinoni, 550 – Conjunto Caiua – CIC 41 3249-4640 Curitiba Paróquia Santo Antônio R. Alferes Poli, 3390 – Vila Parolin 41 3205-5320 Curitiba Paróquia Santo Antonio Rodovia do Café, km 4 – Orleans 41 3285-4101 Curitiba Paróquia Santíssima Trindade R. dos Ferroviários, 856 – Vila Oficinas 41 3266-0796 Curitiba Paróquia São Francisco de Paula R. Desembargador Motta, 2500 – Centro 41 3223-7924 Curitiba Paróquia São João Batista R. Guilherme Ihlenfeldt, 1040 – Tingui 41 3528-3223 Curitiba Paróquia São João Batista R. Luiz Tramontin, 2570 – Vila Sandra 41 3373-2499 Curitiba Paróquia São João Bosco R. Rio Japurá, 1277 – Atuba 41 3367-2077 Curitiba Paróquia São José R. Raul de Oliveira, 185 – Vila Oficinas 41 3266-4334 Curitiba Paróquia São José Trabalhador R. Major Heitor Guimarães, 1526 – Campina do Siqueira 41 3336-9550 Curitiba Paróquia São Pedro R. Nicola Pelanda, 5000 – Umbará 41 3348-1612 Curitiba Paróquia São Pedro e São Paulo R. Theodoro Gbur, 528 – Tingui 41 3256-6641 Curitiba Paróquia São Vicente de Paulo Av. Jaime Reis, 531 – São Francisco 41 3222-7301 Curitiba Paróquia Santa Margarida R. José Valle, 1160 – Santa Felicidade 41 3297-2092 Curitiba Santuário Nossa Senhora de Lourdes R. Eduardo Sprada, 3640 – Campo Comprido 41 3373-2725 Curitiba Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima Praça Cova da Iria, 3 – Tarumã 41 3266-5384 Curitiba Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração R. Nicola Pellanda, 545 – Pinheirinho 41 3349-1819 Curitiba Paróquia São Martinho de Lima R. Natal, 1650 – Cajuru 41 3226-2310 Curitiba Paróquia Universitária Jesus Mestre R. Imac. Conceição, 1155 – Prado Velho 41 3271-1601 Curitiba Paróquia Nossa Senhora Aparecida R. Rio Iguaçu, 360 – Weissópolis 41 3668-8344 Pinhais Paróquia São José das Famílias R. Dr. Levy Buquera, 150 – Sítio Cercado 41 3378-8032 Pinhais Paróquia São José Operário R. Antônio de Andrade, 594 – Maria Antonieta 41 3669-7454 Pinhais Paróquia Nossa Senhora da Saúde R. Calhandra, 1317 – Jardim Claudia 41 3668-2830 Pinhais Paróquia Nossa Senhora Aparecida R. Rio Iguaçu, 360 – Weissópolis 41 3668-8344 Pinhais