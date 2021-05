O rodízio de abastecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana segue nesta quinta-feira (27). Serão 60 horas de fornecimento e 36 horas com suspensão. Sendo assim, a população terá um dia a mais de distribuição de água, em relação ao formato anterior (36 x 36). Os bairros passam a ser divididos em quatro grupos, com cerca de 900 mil de pessoas em cada.

O Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC) aponta para um registro de volume em 54,45% na quinta-feira (20).

Confira os bairros e cidades que irão entrar em rodízio às 16h desta quinta até às 4h de sábado (29).

Curitiba: Abranches, Pilarzinho, Taboão, Barrerinha

Curitiba: Cachoeira

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório da ETA Passaúna): Cidade Industrial, Fazendinha.

Curitiba: Atuba, Sta.Candida

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Parolin): Água Verde, Fanny, Guaira, Parolin, Prado Velho.

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório São Braz): Cascatinha, Sta.Felicidade, São Braz

Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Cajuru): Agua Verde, Batel, Centro, Rebouças

Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Portão): Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso.



Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Cajuru): Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Parolin): Água Verde, Guaíra, Parolin, Prado Velho, Rebouças.



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Tatuquara): Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.

Curitiba (área do Reservatório Pinheirinho): Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.



Curitiba (Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade): Sta.Felicidade, Butiatuvinha.

Curitiba (área do Recalque para Cachoeira do Reservatório Santa Cândida): Barrerinha, Boa Vista, São Lourenço.

Almirante Tamandaré (área do Booster Barreirinha): Lamenha Grande.

Almirante Tamandaré (área do Recalque do Reservatório Cachoeira): Cachoeira

Almirante Tamandaré: Tranqueira, Parque Timbu, Jardim Areias, Vila Capivara dos Manfrom.

Campo Magro (Área do Booster Boa Vista): Boa Vista.



Campo Magro (Área do Booster Santa Cecília): Boa Vista.



Colombo (área da Válvula Colombo Sede II): Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano.

Colombo (área da Válvula Colombo Sede III): São Gabriel, Monza, Curitibano, Campo Pequeno.

Colombo (área do Recalque Guarani Sta Cândida): Osasco, Campo Pequeno..

Campo Magro (Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade): Boa Vista.

Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Apoiado Alphaville): Alphaville Graciosa

Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Elevado Alphaville): Alphaville Graciosa

Pinhais (Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí): Rural, Vila Amélia 1 e 2, Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Corrêa, Jardim Havaí.

Piraquara (Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí): Guarituba.

Pinhais (área do Recalque do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2.

Pinhais (Área do Recalque do Reservatório Vila Amélia): Esperança, Rural, Vila Amélia 1 e 2.

São José dos Pinhais : Nemare, Parte Borda do Campo, Libanópolis.

Piraquara: Laranjeiras.

Bocaiuva do Sul:Vila Angélica, Vila Boqueirão, Jd Santa Helena, Cachoeirinha

Colombo (afetados pela área da Gravidade Colombo Sede): Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).

Colombo (afetados pela área da válvula Pau Brasil): Parque Embu.

Quatro Barras: Santa Luzia

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão):Parte da localidade Campo Alto.