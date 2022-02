Uma postagem nos stories do Instagram de Beto Madalosso, empresário do ramo gastronômico de Curitiba, causou polêmica nesta semana. A foto do novo quiosque da rede americana de fast food McDonald ‘sm instalado em frente ao restaurante Madalosso, motivou as criticas do empresário citando uma eventual perda de identidade do bairro de Santa Felicidade, “que de repente se vê compartilhando terreno com um fast-food gringo”.

O stories – que entrou no ar na última quinta-feira (3) (mas já saiu do ar) – repercutiu entre os seguidores do empresário. A dúvida era se Beto teria ido contra a decisão da família de permitir a instalação do quiosque no espaço do restaurante.

Em contato com a Tribuna, Beto Madalosso explicou que a postagem não teve a ver com briga familiar ou algo do tipo, mas girou em torno da perda de identidade de um bairro italiano. “Não é de hoje. Faz tempo que a gente convive com grandes lojas e lojas de celulares onde antes eram lojas de artesanato e mercearias de bairro, independente do McDonald ‘s ou não”, disse.

Ainda de acordo com o empresário, em tom de ironia, as mudanças devem fazer parte de um processo “evolutivo” de consumo. “Minha crítica é sobre a perda de identidade de um bairro que poderia ter protegido essa essência. Basicamente, é isso. Não é uma briga familiar, até porque, eu acompanho todas as decisões”, destacou.

No texto da postagem dos stories, Beto Madalosso escreveu que “a família que começou há 60 anos num restaurantinho com 6 mesas, preparando comida com as mãos, poucas panelas, colher de pau, de repente se vê compartilhando terreno com um fast-food gringo…Respeito a decisão da minha família, claro, amo eles, admiro o trabalho, tudo certo”.

Após a repercussão da foto e da crítica – e com o fim da publicação dos stories que desaparecem automaticamente no Instagram –, o empresário publicou uma outra imagem no feed da plataforma. Nela, Beto Madalosso aparece segurando uma caixinha de batata frita do McDonald ‘s com a legenda, em tom de brincadeira: “chupa, Burger King”.

As postagens do feed do Instagram não somem automaticamente como as dos stories.

Tradição

Não é de hoje a crítica de Beto Madalosso a uma suposta perda de tradição do bairro de Santa Felicidade. Em 2004, quando o empresário presidiu a associação comercial de Santa, uma de suas propostas era conseguir que a prefeitura desse algum subsídio para quem priorizasse projetos arquitetônicos que levassem em conta a tradição italiana.

“A ideia era formar um conselho de arquitetos que aprovassem os projetos dos comércios num trecho da Avenida Manoel Ribas. Em troca, os comerciantes receberiam um desconto no IPTU ou algo assim. Nunca conseguimos avançar. Enfim, deu no que deu”, contou.

De acordo com Beto, a prefeitura informou “que não poderia tratar um trecho da cidade e nem dar benefícios. Se fosse assim num bairro, teria que ser em todos e isso era impossível”, explicou o empresário.

Apesar da tentativa frustrada, Madalosso reconhece que Santa Felicidade ainda preserva alguma essência da colonização italiana. Mas ele reclama que “o artesanato está desaparecendo, as vinícolas já desapareceram e, logo, o hambúrguer vai ocupar o lugar da gastronomia. “O mundo vai acabar em hambúrguer e cerveja”, finalizou.

Procurada pela reportagem da da Tribuna, a assessoria de imprensa do McDonald´s disse que ficou sabendo do ocorrido, mas disse que a rede não vai se manifestar. O quiosque não é primeira operação da rede no bairro de Santa Felicidade. Há cerca de dez anos existe uma unidade completa, inclusive com drive thru, na Rua Professor Francisco Zardo, 58.

