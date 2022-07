Vinte e uma pessoas foram presas manhã deste domingo (31), em uma operação contra rachas realizada na BR-277. A ação aconteceu no trecho entre São José dos Pinhais e Paranaguá, região utilizada por estes motociclistas para realização de rachas com motocicletas de alta cilindrada.

+Leia mais! Engorda da orla pode retomar Matinhos como a “melhor direita” do Brasil

A operação ocorreu após uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal (PRF), Delegacia de Delitos de Trânsito da Polícia Civil e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Um helicóptero prestou auxílio para evitar fuga dos suspeitos.

Os policiais abordaram 32 motocicletas, sendo que 21 foram apreendidas pela participação nos rachas e os 21 condutores foram presos.

A investigação durou cinco meses, e partiu de uma série de denúncias de moradores de São José dos Pinhais e outros motoristas que presenciaram o racha. Na investigação, foi apontado que grupos de motociclistas se encontravam todo domingo para trafegar em alta velocidade entre os quilômetros 29 e 40, no trecho Curitiba-Morretes, no Litoral do Paraná.

+Viu essa? Concurso na prefeitura de Guaratuba tem 722 vagas e salários de até R$ 19 mil

Crime de trânsito

As pessoas presas foram conduzidas à Delegacia de Delitos de Trânsito ( Dedetran) e irão responder pelo crime de corrida em via pública, previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com pena de até três anos de prisão, além de multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir. Trinta e duas motos foram apreendidas na operação.