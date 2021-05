Os condutores de dois carros de luxo, um Audi A5 e um BMW X6, foram flagrados por guardas municipais do Grupo de Trânsito (GTran) em uma disputa de racha pela Rua Lysímaco Ferreira da Costa, no Centro Cívico, em plena tarde deste domingo (16). Cada um dos veículos envolvidos na situação foi multado em R$ 2.934,70 e seus respectivos motoristas tiveram o direito de dirigir suspenso.

+Leia mais! Polícia caça suspeito de ser o “serial killer” que matou homossexuais em Curitiba

“Enquanto a equipe de guardas fazia a abordagem, outros motoristas passaram confirmando a alta velocidade e a disputa entre os dois, enaltecendo a ação”, explicou o gerente do GTran, Edison Bretas Junior. Lembrando que o mês de Maio é de conscientização no trânsito, o que estes dois motoristas deixaram de lado ao acelerar os veículos de luxo pelas ruas de Curitiba na tarde de domingo.

A velocidade inadequada praticada pelos motoristas contribuiu para grande parte das 169 mortes registradas no trânsito de Curitiba no ano de 2019. A análise, feita pela comissão de análise de dados do Programa Vida no Trânsito (PVT), mostra que o excesso de velocidade ocupou o segundo lugar entre os principais fatores que levaram aos acidentes fatais, atrás de dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

Maio Amarelo

Durante este Maio Amarelo, mês de conscientização sobre as mortes provocadas no trânsito, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito enfatiza a importância do respeito à velocidade e à sinalização como forma de proteger a vida de pedestres, ciclistas e motoristas.

“As medidas do poder público só serão eficazes se caminharem de forma conjunta com a consciência social que todo condutor assume como responsabilidade ao obter a CNH”, destaca a superintendente municipal de Trânsito, Rosangela Battistella.