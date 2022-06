“Hoje a cultura curitibana ficou mais pobre com sua partida”, assim internautas escreveram ao saber da morte da curitibana Sandra Maria Camargo Carraro, aos 64 anos, neste sábado (18). Radialista e uma das pioneiras como DJ na capital paranaense, Sandra levou o trabalho para vários lugares do Brasil e do Mundo.

“Que vc brilhe no universo! Amiga querida sua voz, sua música, seu alto astral e até seu mau humor farão falta. Sandra Carraro nunca morre nos nossos corações e nas nossas lembranças”, disse uma amiga de Sandra nas redes sociais.

Natural de Curitiba, Sandra Carraro formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), mas os microfones mudaram a trajetória e a Comunicação ganhou uma referência. Em Curitiba, trabalhou nas rádios Estação Primeira, quando fez enorme sucesso na emissora quando inovou a trazer os estilos house e techno.

Como DJ, Sandra estreou em 2005 e levou as pick ups para inúmeros eventos. Em 2020, foi candidata a vereadora em Morretes, no Litoral do Paraná.

As informações sobre o velório de Sandra serão divulgadas em breve pela família.

