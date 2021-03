Morreu, aos 71 anos, em Curitiba, o radialista Sérgio Silva. Dono de uma das vozes mais conhecidas dos amantes do rádio, ele estava internado em um hospital de Curitiba em decorrência de uma parada cardiorrespiratória sofrida no sábado (20).

Com o microfone na mão, um repórter com ótimas sacadas, amante do teatro e da música popular brasileira (MPB). No esporte, esteve na Copa do Mundo do México, em 1986, com a equipe da rádio Cidade ao lado de Luiz Augusto Xavier, Capitão Hidalgo, Sicupira e Linhares Junior. Sérgio apresentou programas de jornalismo e musicais nas rádios Colombo, Ouro Verde, Caiobá, Cidade, Clube Paranaense, Paraná Educativa e Evangelizar (as duas últimas recentemente).

Em 2013 Sérgio Silva perdeu o irmão Silvio de Tarso, outro craque da comunicação, que morreu no dia 18 de maio daquele ano, aos 61 anos. Em forma de homenagear o familiar, Sérgio produziu um CD e um espetáculo teatral com 10 canções.

O corpo de Sérgio da Silva será velado na capela 1 do Cemitério Municipal do Água Verde, em Curitiba. O sepultamento ocorre às 15h no mesmo local.